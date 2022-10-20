Бред или реальность?

Практически с первой строки указа путина от 19 октября 2022 г. № 756 "О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей" становится понятным критическое состояние психической болезни, поразившей россию от кремлевской "головы" до "хвоста" в ненецком автономном округе.

"Учитывая, что против территориальной целостности российской федерации применяется вооруженная сила, в соответствии с частью 2 статьи 87 конституции российской федерации и статьями 3 и 4 федерального конституционного закона от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ "О военном положении" постановляю:…"

Против территориальной целостности рф применяется вооруженная сила?!! Как же мы забыли, что именно «проклятые бандеровцы» утром 24 февраля коварно ворвались на территорию «мирной россии» и начали творить бесчинства! Это сапоги именно украинских воинов топчут земли ростовской губернии и краснодарского края! Это же мы, сумашедшие «укронацисты», уничтожаем инфраструктуру многострадальной россии и убиваем мирных россиян после того, как вволю над ними поиздеваемся и изнасилуем несмотря ни на возраст, ни на пол!

Перевернутая реальность, в которой существует россия, вызывает не только непонимание со стороны нормального человека, а ощущение тотальной дереализации! Как? Как кучка преступников во главе с больным царьком смогла настолько обмануть голову собственному обществу не где-то там, на маленьком тихоокеанском острове в тысячах километрах от цивилизации, а на площади в 17 миллионов квадратных километров! Это абсолютный рекорд распространения мрака и внушения даже по сравнению с нацистской Германией с ее «жалкими» 650-700 тысячами квадратных километров.

Войну, которую начала россия и оккупацию ею части территории Украины, часто сравнивают с действиями наглого преступника, который ворвался в дом мирного жителя, занял в его доме одну из комнат, а потом еще и пытается приватизировать захваченную жилую площадь. Но по степени погрешности нашего врага (целой страны!) пожалуй больше подходит несколько иная ситуация…

Вы спокойно идете по улице города. Вдруг к вам подбегает какой-то человек (ну как, человек… что-то в человеческом образе и подобии) и, размахивая ножом, начинает кричать, что ваша рука – это не ваша рука, а его. И она всегда была его рукой, пока он не подарил сдуру ее, руку вам. И ноги ваши – не ваши. Потому что все его, родное и «скрепное». А вы, оказывается, с самого детства имели только туловище. Даже без головы. И именно он, «спаситель и благодетель», слепил с вас какой-то примитивный человеческий облик, дал язык и научил разговаривать и вообще подарил вам жизнь.

Вокруг вас собирается целая толпа, которая сначала пытается словами унять сумашедшего, потому что ни у кого даже не возникает сомнений по поводу его психического состояния. Но слова не доходят до больного ума и он (тот, что в человеческом образе и подобии) начинает ножом отрезать вам руку. Ибо он намного больше вас и, с начала, вы испугались разницы в росте и массе. Да и ваша нормальная здоровая психика не совсем готова к приступу сумасшедшего. А толпа вокруг вас такая, либерально-среднестатистическая. Пугливые женщины, шумные глупые дети. Мужчин мало даже по гендерному признаку, а по сути – единицы. Большинство из вида крови теряют сознание, кто-то из женщин кричит – «да отдай уже ему руку! Пусть уж заберется куда-нибудь прочь, подальше от нас, таких либеральных и демократических!».

Вы понемногу приходите в себя, начиная понимать, что показательная «мощь» придурка – это в большей степени обычный «мыльный пузырь». Хотя и одиночные, но настоящие мужчины из толпы уже тоже пришли в себя и вы вместе начинаете скручивать в «бараний рог» больного преступника. Уж даже какие-то женщины бросаются вам на помощь и глупые дети начинают швырять маленькие камешки. Не совсем точно, но в направлении психопата.

И тут нападающий (тот, что чудовище в человеческом образе и подобии) начинает орать на весь мир, что это он жертва! Что это вы, сначала воспользовались его милостью и присвоили дарованные им сдуру ноги, руки и другие части вашего (его) тела, а потом подстрекали воинственную толпу, чтобы совсем разорвать его, бедного, обиженного и несчастного, на куски!

Ерунда? Отнюдь! По крайней мере, эта вымышленная история ничем не отличается от реальной ситуации с агрессией россии против Украины и абсолютно тождественна в своем финале указу путина с его «защитой территории россии от применения вражеской вооруженной силы».