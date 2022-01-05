Бред больного

15 января 2020 Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. Церемония объявления прошла в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж».

В самом начале своей речи Путин подчеркнул, что судьба России в первую очередь зависит от демографических показателей страны. Он сказал следующее: «... благодаря мерам, которые мы приняли, начиная с середины 2000-х годов, нам удалось достичь положительных результатов в демографии. И даже выйти на естественный прирост населения. Поэтому и школьников у нас становится все больше ». Но это заявление не соответствует действительности.

Россия вошла в устойчивую тенденцию сокращения численности населения. Главная причина демографических провалов - это, конечно, сегодняшняя политика властей.

Человеконенавистническая в своей сути. Здесь и тотальная бедность в стране, и катастрофическое состояние всей социальной сферы и проблемы с продовольствием. Убыль населения за один только январь 2021 на 113 тысяч человек для страны с официальной численностью менее полутора сотен миллионов - это очень много. Тем более, что тренд носит негативный характер уже достаточно давно. Зафиксированная Росстатом месячная скорость вымирания населения соответствует годовой смертности в 2,6 млн человек - рекордной за все время статистики, охватывающей период с конца Великой Отечественной войны.

Владимир Путин отметил необходимость увеличения количества мест для маленьких детей в яслях. «Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тыс. новых мест в яслях». Но по результатам прошлого года только в 28-ми регионах страны ликвидирована очередь в детсады.

«Но есть одна из самых острых проблем, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему, - это низкие доходы значительной части наших граждан, семей», - сказал Путин, анонсируя перечень дополнительных выплат населению. Но помогли ли эти выплаты простым людям?

Весной 2020 Путин ввел «режим изоляции», который заставил уйти в неоплачиваемый отпуск миллионы россиян, искусственно ограничил экономическую и социальную активность жителей.

Такие меры были ничем не оправданы, поскольку локдаун был использован без адекватной оперативной подготовки системы здравоохранения к повышенной нагрузке в связи с коронавирусом. В результате страна пришла к коллапсу в медицине и в экономике.

Через режим изоляции граждане РФ потеряли почти 1 трлн руб. зарплат (об этом говорят данные о сборе НДФЛ).

Способность граждан РФ покупать еду упала до минимума за 10 лет (эксперты ВШЭ).

О «значительном» снижении доходов за время пандемии заявил каждый пятый респондент (19,7%). Еще 16,5% сообщили, что «значительно» упали заработки у одного или нескольких членов семьи. Каждый десятый пожаловался, что остался вообще без дохода (аналитики «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива»).

Много внимания Путин уделил перспективам развития системы здравоохранения России. Но 2020 показал, что в стране больницы переполнены, люди умирают, не дождавшись лечения, а система здравоохранения во многих регионах находится на грани краха. Безусловно, пандемия коронавируса стала вызовом системам здравоохранения по всему миру, но нелепые управленческие решения и «показная» реформа системы ОС ухудшила и без того не хорошую ситуацию медицинской отрасли России.

«Результатом последовательной работы правительства и Банка России стала и ценовая стабилизация. По итогам прошлого года инфляция составила три процента, это ниже установленного ориентира в четыре процента ». На самом деле в России наблюдается инфляция под 12%. Это очень серьезная цифра - тянет на рекорд последних десяти лет (да и не удивительно, с такой-то девальвацией). Ожидается, что ЦБ на днях повысит ключевую ставку до 5%. И это не предел.

Анонсированное завершение реформы контрольно-надзорной деятельности, которая должна была сделать работу бизнеса удобнее и проще, осталось только на бумаге. Она хоть и завершилась просмотром обязательных требований к бизнесу и отменой 11 тыс. актов, но существенного упрощения деятельности бизнес-структурам не принесла. Напротив, увеличение количества государственных структур с контрольно-надзорной функции, привело к усилению коррупции и незаконных действий таких структур по отношению к бизнесу. Доблестные сотрудники контрольно-надзорных органов исправно выполняют волю «провластных заказчиков» и «закрывают» конкурентов, не связанных с властью.

Ярким примером этого являются действия петербуржских чиновников, главы Роспотребнадзора СПб Натальи Башкетовой и главы Фрунзенского района Константина Серова, которые в духе настоящего ОПГ пытаются прибрать к своим рукам городские комбинаты школьного питания.

По утверждению Путина, уже летом часть Фонда национального благосостояния, размещенная в валюте, преодолеет отметку в 7 процентов ВВП. Он отметил постоянный рост финансовых объемов фонда, гарантирующего стране устойчивость и безопасность, и значит, возможность вкладывать дополнительные доходы в развитие, в национальную экономику. Но уже в августе 2020 Минфин «откупорил» Фонд национального благосостояния. Это произошло впервые за 2,5 года. ₽3,6 млрд пошли на финансирование дефицита федерального бюджета. Всего за год, по оценкам экспертов, было потрачено ₽300-450 млрд с ФНБ.

«Хочу поблагодарить парламентариев за принципиальность при работе над законом о квотировании вредных выбросов в атмосферу», - сказал Путин. «До конца года не менее 80 из 300 крупнейших предприятий должны перейти на так называемые лучшие доступные технологии, получить комплексные экологические разрешения, что означает последовательное сокращение вредных выбросов». А уже в марте этого года Сибирское отделение РАН подготовило доклад о загрязнении атмосферы и почвы в Сибири и решило не публиковать его в открытом доступе, а также ограничило на YouTube доступ к видеозаписи с заседания. Основатель Института геологии нефти и газа СО РАН, академик Алексей Конторович, призвал «не беспокоить» жителей «ненужными вопросами». «Представьте, что мы опубликуем эти доклады с концентрированной информацией - как бомбу накануне выборов! Что будет? Результаты предсказать трудно. Мы не имеем на это права », - сказал Конторович. Уровень загрязнения окружающей среды в России достиг таких показателей, уже представляет угрозу социальному спокойствию страны.

«Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглой лжи, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты ». Но, не с целью скрыть истинную ПРАВДУ о войне и цену победы, в середине ноября прошлого года Министр обороны РФ Шойгу выдал два приказа по номерам 591 и 589, касающиеся истории Второй мировой войны. Именно эти приказы сделали практически невозможным доступ к историческим документам тех времен, введя тотальную цензуру возможности рассекречивания исторических материалов!

«Убежден, серьезный и прямой разговор об основных принципах стабильного миропорядка, о тех острые проблемы, с которыми сталкивается человечество, безусловно, назрела. Надо проявить политическую волю, мудрость, мужество. Время требует осознания нашей общей ответственности и реальных действий ». Это слова человека, который привел Россию к полному краху международных отношений. Недавно министры иностранных дел стран G7 четко указали России, что она - агрессор. Президент Соединенных Штатов прямо назвал Путина убийцей! Такая международная политика для России - это потеря будущего. За последний год правления Путина напряжение отношений между Россией и окружающим миром приобрела неслыханных размеров. Глубинное недоверие к России, итак всегда было в западном подсознании, а благодаря «дипломатии» Путина вернулось туда прочно и надолго. Россия сама стала острой проблемой для стабильного миропорядка, о котором так заботился Путин в ежегодном послании.

Полным кощунством выглядят слова Путина о том, что он согласен с тем, что одна и та же лицо не должно занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Недавно Путин подписал закон, который обнуляет его президентские сроки в связи с изменением Конституции РФ. Теперь он может оставаться у власти до 2036 года.

Изменения Конституции РФ, о необходимости и целесообразности которых так ярко говорил в своем послании Путин, превратились в феерическое «голосование на пеньках» с результатом, который превысил 100% в некоторых регионах России. Фарс, за которым наблюдали миллионы людей по всему миру, в очередной раз доказал, что «демократия» и «воля народа» - это не про Россию. Изменения в Конституцию, по которым Венецианская комиссия выразила неодобрение прописанному в них приоритету российского основного закона над международными договорами и решениями, еще больше отдалило Россию от Европы и всего цивилизованного мира.

Хотя, есть ли куда еще удаляться ?!

Ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию превратилось в простой традиционный публичный бред больного пожилого диктатора, «самоизолированного» в своем бункере не только от окружающего мира и понимания объективной ситуации, но и от своего собственного ума.