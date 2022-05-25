Большинство вопросов и ответов приведены на языке оригинала

«Нет ничего более ценного, чем прямое общение с гражданами нашей страны, чем услышать их мнение о том, как и чем мы живем. И что нам нужно сделать, чтобы жить лучше »- с таких слов начал свою традиционную ежегодную пресс-конференцию Владимир Путин. Но так уж ценит прямое и откровенное общение со своими гражданами Властелин Кремля? Готов ли он откровенно отвечать на вопросы и откровенно ответить за свои поступки?

Принимая во внимание стремительное падение рейтинга Путина как на международной арене, так и среди граждан России, пресс-конференция имела целью каким-либо образом закрепить хрупкое позицию руководителя. Поэтому, безусловно, наиболее острые и болезненные вопросы остались или совсем «за кадром», или получили ничего не значащий ответ. А россиянам есть о чем спрашивать человека, при собственноручном правлении которого Россия превратилась в настоящее Мировое Зло не только для окружающих стран, но и для собственных жителей. Что же беспокоит рядовых граждан, и на какие болезненные вопросы они не получили ответа от Путина?

В первую очередь, острые вопросы касались социально-экономического кризиса. Люди пытались понять «почему так?» и «как выжить?». Они крайне обеспокоены распространением ковида и неспособностью власти не только на гарантированную Конституцией помощь, а также на объективную оценку ситуации.

«Как сочетаются в нашей стране «противоковидные меры» и права человека?», «Чем Вы объясните манипуляции со статистикой по Ковиду? Особенно по смертности? Почему в регионах такие шокирующие цифры, а на официальном уровне - все хорошо »,« Мы отправляем в Нагорный Карабах 54 вагона с гуманитарной помощью, а в наших регионах шприц и кислородная маска - на вес золота ».

«Как пройти все «круги ада» в лечении Ковида в российском регионе?»

Граждане России не понимают огромного разрыва между официальными обещаниями и месседжами и реальным положением дел. Информационная правящая ложь за последний год уже стала «поперек горла» даже тем, кто еще недавно искренне поддерживал Путина и его эмиссаров. Как жить дальше?

«Как сочетается обнищание населения в Пандемии и грядущее повышение тарифов на коммунальные услуги?» Есть ли у Путина ответ на это вопиющее вопрос? Нет!

Россияне крайне недовольны тем, что Кремль оказывает поддержку «картофельному диктатору» Лукашенко. «Как может Россия дружит с диктатором Лукашенко, уничтожающим собственный народ? И это в 21 веке! »,« Почему Россия быть не может обуздать Лукашенко? Ведь его политика - это угроза и имидж России, в том числе ». Простые люди понимают, что поддержка Кремлем антинародных действий Лукашенко гарантирует им, россиянам, в случае возникновения подобной ситуации в России, аналогичную преступную реакцию собственной власти. Поэтому понятны вопросы, касающиеся «дела Навального»: «СМИ заявили о второй попытки отравления Алексея Навального спецбригадой ФСБ. Как Вы прокомментируйте это резонансное расследование? » Без ответа ...

Не безразличны простые жители и к отношениям между Украиной и Россией. Но что может ответить человек, виновный в смертях и горе людей на оккупированных территориях на вопрос: «Какими Вы видите отношения России и Украины в новом году?», «Зачем понадобившемуся недавние бутафорские санкции против руководства Украины?» Даже чисто экономические, но крайне нелепые действия Кремля, на примере продажи «Массандры», вызвали множество вопросов: «Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с продажей« Массандры ». Что это? Месть Украине? Или обычное российское головотяпство - продать неизвестно кому знаменитый винзавод и обречь его на уничтожение ».

Недовольные россияне и неадекватными имперскими амбициями Кремля. Восприятие западных странах России, как Ячейки Мирового Зла идет в разрез с стремлениями к миру и спокойствию подавляющего большинства адекватных граждан России. «Чего Вы ждете от решения суда в Гааге по делу сбитого малазийского Боинга?», «Испытания« Владимира Мономаха »назвали прологом к концу цивилизации. Почему Россия постоянно видится в фокусе угроз? ». Людей волнуют напряженные отношения между Россией и странами - мировыми лидерами: «Почему Вы так долго НЕ поздравляли Байдена с победой на президентских выборах?»

Граждане не обошли своими вопросами и критическую ситуацию в оккупированном Крыму. «Существует ли конкретный экономически и технически обоснованный план снабжения Крыма пресной водой? Или Это не экономика, а предмет политического торга? "

Множество разнообразных вопросов, которые так и остались без ответов, объединяются в одну главную мысль - простые россияне в отчаянии. Они уже не воспринимают путинскую власть, как способную! Способную на любые конструктивные действия ради спокойного и уверенного развития России как страны-члена мирового демократического общества.

Путин и Ко несут угрозу будущему страны и мира в целом. Поэтому, слова Путина: «я для себя НЕ принял решение - пойду я на выборы в 2024 году, а не пойду ... посмотрю», имеют шанс получить статус главной, далеко не детской страшилки, для подавляющего большинства граждан России.

P.S. Понимая необходимость донести до Путина те вопросы, которые на самом деле волнуют адекватных граждан России, Украины и всего мира, представители ОО «АРДИС» сегодня провели в Киеве, возле Посольства РФ в Украине, акция «Задай вопрос тирану». Часть вопросов, которые возникли у граждан к Путину по результатам флешмоба «#ЗАДАЙВОПРОСТИРАНУ» была передана в администрацию президента страны-агрессора. Более того, непосредственно во время акции каждый желающий в режиме онлайн имел возможность задать вопрос с последующей их трансляцией на здании Посольства РФ в Киеве. К сожалению, Путин пока не ответил на поставленные вопросы. Но пусть это будет на его совести!