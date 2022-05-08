Болото застоя

Наконец уже практически закончился тяжелый и непредсказуемый 2020. Политический сезон 2021 стартует в тяжелых условиях. В России политика отсутствия многовекторности, ставка на бизнес-интересы отдельных кланов и отсутствие инвариативности сценариев развития ситуации уже системно вредит развитию страны.

События последних лет ясно указывают на то, что у Кремля вообще нет никакой взвешенной политики в отношении СНГ и постсоветского пространства. Все это закончилось еще в конце «нулевых», когда Россия сначала потеряла влияние в своей далекой орбите интересов - в Сербии, странах Прибалтики, на Балканах в целом. Затем был «второй круг»: Украина, Белоруссия, Грузия. И если в конце первого десятилетия Кремль еще как-то играл в политику, у пророссийских сил были имперские амбиции и соответствующий дискурс ( «мы говорим на одном языке», «мы объединены общей историей, экономикой и стремлением жить лучше»), то уже с середины второго, все что Кремлю оставалось - это «играть в анклавы».

Имперский дискурс сменился рынком полубандитских группировок в таможенных серых зонах непризнанных государств. Россия стала предлагать не «образ лучшей жизни», а только запугивать ужасами раскола и сепаратизма. Россия сегодня потеряла стратегию поведения, вместо этого лишь пугая жителей «гейропой и госдепом».

При таком подходе неизбежно поражение пророссийских идей (тем более которых нет) в Белоруссии, как только Лукашенко не сможет больше удерживать власть силой.

Уже чувствуется недовольство в Армении, где переживают сдачу части Карабаха и слишком «взвешенную» политику РФ. Средняя Азия давно де-факто отошла к Китаю, Азербайджан - Турции. Вслед за потерей влияния в СНГ, исторически понятно, проблемы могут начаться уже в федерации, особенно в национальных республиках.

Похоже, что Кремль не понимает, что пришло время задуматься, сможет ли не просто страна, а целая пост-империя выжить без каких-либо понятных целей, стратегий, даже простого способа будущего - «к чему мы идем», «зачем мы все здесь собрались »? Но скорее всего, об этом никто не думает. Кремлю проще снова «отстегнуть» бюджет и «мочить» Санду, как «евролесбиянку и марионетку Сороса». Вот и вся внешняя политика.

Внутренняя политика Кремля сводится к банальной цели российских властных элит - сохранить и приумножить свои капиталы. В такой ситуации любая идеология для них - главный враг, потому что она загоняет в определенные рамки. В современной России нет внятной национальной объединяющей идеи. В качестве такой всячески пытаются представить патриотизм, но на одной победе в Великой Отечественной войне далеко не уйдешь. Тем более, на днях президент РФ заявил о необходимости деидеологизации Великой Отечественной. Кремль собирается лишить себя, наверное, главной скрепы и остаться в вакууме без объединяющих страну смыслов. В России идеология элит вовсе не тождественна с идеологией патриотизма.

Параллельно наблюдается падение уровня доверия ко всем политическим институтам, прежде всего - к партиям. Такая тенденция крайне опасна для империи. Общество находится в состоянии вакуума, который в любой момент может засосать любую случайно брошенную идею. При резком росте патерналистских настроений, они все меньше связываются с политическим действием, например с поддержкой «левых» партий. Рейтинг коммунистов и социалистов растет незначительно, так как запрос на социальную справедливость поднялся к простым требований выживания: дайте денег, дайте лекарств, дайте ... Эти требования предъявляются к власти, которая все менее охотно их выполняет. Но пока этот договор не расторгнут окончательно, выживание населения будет обеспечиваться за счет безоговорочной поддержки политики властей.

Это политика застоя в худшем ее проявлении, так как в отличие от брежневского застоя - это стагнация и вымирание, а не медленный рост, пусть и в ситуации всеобщей уравниловки.

Политика Прорыва, о которой Путин говорил в своей инаугурационной речи, оказалась очередным фантазмом Кремля. Отсутствие понятных идей и шагов ведет Кремль к полному фиаско.