Больные митохондрии

Псевдофанатики России объединяются для защиты псевдоскрепов. Похоже, что собственными силами Кремль уже не может сдерживать запрос на демократические свободы в стране, поэтому занялся созданием «общественных» структур, которые будут ему помогать.

Одна из первых российских организаций, которая провозгласила целью своего существования «защиту России от мифического внешнего врага», была «Гвардия Захара Прилепина». «Титушки», которые объединились в это, так называемое, подразделение в ноябре 2020 года, объявили своей целью «сохранение политической, территориальной и культурной целостности России». Но протестные мероприятия, которые прошли по России в этом году, дали понять Кремлю, что таких фанатиков-русофилов должно быть гораздо больше.

21 апреля в здании Союза писателей России собрались представители четырех организаций - «Консерватор», «Русь Триединая», Союз Православных хоругвеносцев и «Ассоциация православных экспертов». Поводом для встречи стало создание общественного движения под названием «Священная Дружина». Как отметили в движении, главная его цель - «защищать российское государство от «майдана», сохраняя целостность России, ее независимость и свободу от западной гегемонии».

Во время проведения мероприятия, «высоко духовные граждане своей полной христианской любовью» прокляли либералов, обвинив их в попытке покушения на Александра Лукашенко, в намерениях «отобрать у России Крым» и захватить подконтрольную террористическим организациям «Л /ДНР» территорию. После чего православные фанатики пообещали «сломать хребет» Навальному и Ходорковскому, а всем несогласным с их политикой предложили бежать в Украину.

Риторика этих «воинов света» очень проста. Россия - третий Рим, Соединенные Штаты Антихриста, Байден и Гейтс - люди из Ада. Обычные темы для обычных психических больных на стационарном лечении. По их мнению, именно оппозиционер Алексей Навальный и Михаил Ходорковский помогают Всемирному экономическому форуму реализовать план по уничтожению церкви, традиционных институтов общества, национальных государств и тому подобное. Ничего нового, ничего интересного. Учебник по психическим заболеваниям.

В новообразованном движении также сообщили, что по итогам встречи «все патриоты наконец поняли, что надо поддерживать президента и идти в ногу с властью против либеральных захватчиков».

Состав новообразованной «дружины» тоже довольно интересен.

Михаил Очкин, который несколько лет назад, вместе со своей женой Валентиной Бобровой, тоже членом новообразованной «Священной Дружины», создали «Национал-Консервативное Движение». Отличительной чертой членов этого движения явлются черные рубашки с наружными повязками, на которых в белом круге изображен крест с черепом и костями. По виду они напоминают итальянских чернорубашечников. Очкин и Боброва также являются создателями проектов «пидорасам.нет», в которой прямо пропагандируют ненависть к геям.

Лидер движения «Русь Триединая» Сергей Моисеев известный своим участием в создании в Украине пророссийских организаций для противостояния Майдану. В 2014 году он был среди тех, кто провозглашал так называемую Харьковскую народную республику (которая, впрочем, продержалась всего один день). Максим Марков - активист Корпорации православного действия, участвовавший в разгоне «гей-парада» в 2014 году.

Кирилл Фролов, который в 2015 году вместе с соратниками и байкерами из «Ночных волков» выступал за установление памятника князю Владимиру на Воробьевых горах, заявил, что «Священная дружина» - это такая народная спецслужба» и подчеркнул, что такая структура необходима, чтобы «разрушить осиное гнездо революции».

История всегда повторяется. Примерно 100 лет назад это все уже было - всякие черносотенцы со своими "Союзом русского народа", "Союзом Михаила Архангела" и т.п. Но когда в 1917 году по-настоящему запахло жареным - они все мгновенно где-то растворились и помогли царскому режиму менее, чем никак. Царя современного Кремля ждет та же участь.