Болгария. Ну, почти как дома...

22 марта министерство иностранных дел Болгарии объявило двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата в связи со «шпионским» скандалом. Дипломаты должны будут в течение 72 часов покинуть страну. Как заявили в прокуратуре Болгарии, россияне занимались в стране разведывательной деятельностью. Ведомство сообщило на своем сайте, что замглавы посольства России была вручена официальная нота о принятом решении. Как следует из сообщения, Министерство иностранных дел Болгарии получило письмо из прокуратуры республики, в котором говорилось, что два дипломата осуществляли деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Ранее, 19 марта, в Софии задержали несколько человек, заподозренных в шпионаже в пользу России. Власти страны сообщили о раскрытии агентурной сети, которая работала в интересах РФ. В нее входили бывшие и действующие сотрудники военной разведки и Минобороны.

В ходе спецоперации были задержаны двое болгарских военных, которых подозревают в передаче секретных сведений иностранному государству, а всего по делу проходят шесть подозреваемых. Как ранее сообщали местные СМИ, граждан РФ среди них нет. Как сообщил на пресс-конференции представитель прокуратуры, двое задержанных - офицеры болгарской армии, один - бывший сотрудник контрразведки. Как заявляют в прокуратуре Болгарии, все подозреваемые имели отношение к национальной безопасности и передавали засекреченные данные другом государстве.

Окружной военный суд поместил пять задержанных под стражу, еще один подозреваемый отпущен под залог. По сообщениям СМИ, сейчас под стражей остаются бывший начальник военной разведки Болгарии Иван Илиев, которого условно называют «резидент», глава секретной службы в парламенте Любомир Медаров, заместитель начальника управления по вопросам бюджета Минобороны полковник Петр Петров, а также двое сотрудников военной разведки.

В МИД Болгарии заявили о связи задержанных с посольством России. На следующий день после брифинга премьер-министр Бойко Борисов заявил, что власти Болгарии придется объявить российских дипломатов персонами нон грата.

За последние 18 месяцев Болгария выслала шесть российских дипломатов, в том числе военного атташе. Сотрудников дипмиссии заподозрили в шпионаже, в сборе данных о количестве и дислокации военнослужащих США во время учений в Болгарии, в получении информации о выборах в Болгарии, сведений об энергетике страны, а также планов по модернизации болгарской армии.

Почему именно тихая и спокойная Болгария будто «намазана медом» российским шпионам? Казалось бы - что там в Болгарии шпионить?

Хотя если разобраться, то есть чего. Через Болгарию проходит транзитный участок Турецкого потока из Турции и далее - в Сербию. Болгария уже один раз стала причиной закрытия одного из вариантов обхода Украины с юга - Южного потока. Проект был закрыт в декабре 2014 года и практически сразу был начат второй - Турецкий поток. Со своими сложностями и проблемами, которые в конечном итоге привели к войне в Сирии: формально между Россией и «международными террористами», фактически - между Россией (Газпромом) и Турцией за конфигурацию Турецкого потока. Турки в этой войне победили, заставив партнеров порезать две трубы и остановиться на варианте из двух труб вместо четырех.

Проблема Турецкого потока в том, что без болгарского участка все равно не обойтись. И Болгария дала свое согласие, правда, затянув контрактные сроки и построив свой участок почти на год позже запланированного.

Также, решив разнести риски общения с Газпромом, болгары отказались от половины закупаемого ими объема российского газа для потребностей внутреннего рынка. При этом Болгария продолжает прохладно относиться к идее транзита российского газа в Европу через свою территорию, понимая намерения Кремля осадить на «газовую иглу» потребителей Старого Света.

Поэтому Болгария играет определенную роль краеугольного камня для европейских амбиций Кремля. И в этом смысле держать руку на пульсе для российской разведки в Болгарии - задача архиважная. Гарантировать беспрепятственный пропуск газа и обеспечивать прибыль друзей Путина - святая обязанность рыцарей плаща и кинжала. Поэтому российская разведка создала в Болгарии свою сеть информаторов и агентов по привычной «коррумпируя» схеме. Но, учитывая «просадку» уровня российских спецслужб последнего времени, рано или поздно, такие агенты должны попасться. Когда все продается и покупается, болгарский агентуру могли сдать и «свои», почему бы и нет.

Во всяком случае, болгары считают, что шпионаж имело место. Со своими гражданами болгарскаяпрокуратура разберется на месте, а российских «связных», которыми выступают дипломаты, Болгария намерена выслать.

Безусловно, Москва просто обязана стать в позу оскорбленной невинности и пригрозить симметричным ответом. Но это уже дело обычное для России, которая в последнее время практически постоянно оказывается в подобных ситуациях «шпионских провалов».