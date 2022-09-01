Болезнь "уверенности"

Под руководством путина, «неустанно заботящегося» о каждом гражданине «великой московии», россия уверенно шагает к своей цели, которую пожизненный вождь определил таким простым и понятным словом «рай». Единственное, чего он не определил, так это месторасположение этого рая. На Земле или на Небе. Или на 2 метра под землей… Но для россиян это не главное. Главное для них – шагать! Одной мощной волной за своим вождем.

Зря насмехается над «большой страной» окружающий мир. Это все зависть! Сгнившая бездуховная Европа и США просто яростно завидуют могуществу и величию! Ведь у них, серых, нет и не может быть ни такой мощной самодостаточной экономики, которая все больше напоминает каким-то чудом еще работающую бензоколонку среди выжженной мертвой пустыни! Нет «победной» армии, которая, в ярком жесте «доброй воли», «от щедрот», удобряет десятками тысяч своих мертвых «героев» землю Украины, пытаясь поднять плодородие украинских черноземов на небывалую высоту! Нет новейших мощных военных кораблей, которые «за два хлопка» превращаются в подлодки!

Неженные, тонкокожие европейцы, даже собственные нужды справляющие в теплых туалетах! Что они понимают в жизни? Ничего! Они не приспособлены к жизни и борьбе! Вряд ли кто-то из сытых бюргеров решится «исправить нужду» на свежем, таком родном для каждого россиянина, «скрепном» воздухе при температуре -50 градусов, выпив перед чем «в одно рыло» два литра «беленькой»!

Чем уж тут гордиться, когда нужно управлять белым «Мерседесом» на автобане на скорости 300 км. в час! Пусть бы проклятые завистники из Европы попытались обуздать «Ладу» на скорости в 45 км. в час по пути от Чурачиков до Альбусь-Сюрбеево на безграничных просторах Чебоксаро-Казанщины, где от путей остались только направления!

Вот подлинное величие великой нации! Ее сила и ее слава!

А еще – она в подрастающем поколении настоящих российских «витязей», которые даже играют не какими-то там конструкторами «Лего», как никчемные сверстники с Запада, а настоящими мертвыми голубями! Ничто и никогда не сравнится с красотой полета мертвого голубя, подброшенного к горе сильными руками детей из Твери под радостные восклицания их родителей! Российские дети с детства стремятся в небо! Они счастливы, потому что они – «избранные» жить в такой замечательной стране, как россия!

Те, кто уже «нажился» в россии – стремятся распространять величие «скрепной» нации среди других, пока еще непросветленных, народов, бедствующих на задворках россии. Такие «избранные» начинают заниматься «скрепным» миссионерством, не жалея «живота своего». Они отрекаются от русского покоя и благоденствия, распродают свое, нажитое честным трудом, имущество и летят, как белые лебеди, сеять зерна кремлевского добра и справедливости среди угнетенных шотландцев и других австрийцев. Именно этим и только этим, именно благими намерениями, объясняется тот факт, что сейчас на рублевке продается более 4000 поместий общей стоимостью более 2 трлн. рублей! Это не беглецы от «режима»! Это миссионеры, святые люди!

Это те, кто уже в полной мере понял все «величие» путинской россии. Убедившиеся в «перспективах» русской путинской современности! Те, кто осознал, что благодаря «родительской заботе» кремля россию и россиян ждет фантастически-феерическое будущее. На зависть всем другим, «малым и ничтожным» народам и нациям окружающего мира…

Не дай Бог даже в сумасшедшем сне завидовать тем, кто так уверенно направляется в Ад!