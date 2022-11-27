Завершился блэкаут, ставший причиной ракетного обстрела Украины российским врагом, который, видимо, перепутал войну (даже безумную и захватническую) с простым терроризмом против мирного населения суверенной страны.

На сутки Украина осталась без электроэнергии, то есть без водоснабжения и тепла в домах. Слава Богу, плюсовая температура не позволила выстудить дома до критических для здоровья отметок. Больше всего неприятностей принесло отсутствие в кранах воды, ведь не у каждой семьи есть возможность запастись десятками литров питьевой и сотнями «технической» жидкости.

Даже взрослым трудно приспособиться к таким условиям. Особенно когда ты живешь не в частном доме, а на 9 этаже «высотки» и до ближайшего бювета с водой 2 километра. Что уж говорить о тех семьях, где есть малыши, которые нуждаются в регулярном питании и санитарно-гигиенических процедурах. Или старые люди, которые тоже – как дети. А, не дай Бог, одинокий старец!

Да зачем вам это рассказывать! Ведь практически каждый украинец на протяжении практически 30 часов сидел в темноте и холоде. Пожалуй, каждый выстаивал очереди в магазины, которые нашли возможность подать ток от генераторов и оставались открытыми для покупателей. Наверное, каждый видел ажиотаж (или и сам принимал в нем участие) скупая по 10 хлебов и таща из магазина питьевую воду, нагрузив себя и свою семью не меньше чем прицеп к легковушке.

Люди разные… Кто-то тянул хлеб и воду в свою «норку», боясь повторения блекаута и не понимая, что даже скупив весь хлеб на своем районе не укроешься от угроз войны для каждого. Кто-то, и таких реально большинство, брал воду и хлеб не только для себя, но и разносил тем, кто не может по возрасту или здоровью дойти до магазина и выстоять очередь. Украинцы своих не покидают! И если для путинской россии это выражение только агитационная ложь, то для нас, украинцев – это состояние украинской души.

Блэкаут наделал много беды. Экономика, практически остановившаяся без электроэнергии, нарушены технологические процессы, железнодорожное сообщение, больницы, детские учреждения, банковская система. Эмоциональное состояние населения Украины получило очередной стресс, который вряд ли придаст здоровье нации.

Но это война… Мы все понимаем. Как понимаем и то, что враг, решивший отобрать у нас нашу землю и нашу волю, не останавливается ни перед чем. Потерявший разум диктатор россии, уже зависший (слишком долго!) над пропастью небытия, пытается утащить за собой в бездну как можно больше людей. И своих, каких у него никогда и не было, и «чужих». Сражаться с мощным противником на поле боя для кремля – это получить стопроцентное поражение. Ибо в честном бою путинская россия – преступная биомасса, которая лишь благодаря своему количеству еще держится от полного уничтожения и бесславной капитуляции. Поэтому Путин использует то единственное, что, по его мнению, у него остается – пытается подорвать волю украинской нации к Победе.

Очередная попытка и очередная ошибка в оценке ситуации бункерного обезумевшего… Что дал блэкаут украинцам? Для нас это испытание стало общеукраинским экзаменом, давшим четкое понимание «что это?», «как это?», и «что делать?». Теперь каждый знает, сколько ему нужно воды, еды, одеял и т.п. для того чтобы уменьшить негативные последствия от преступных действий кремля. Мы знаем, где бюветы и кому нужно отнести хлеб и воду.

Наверное, многие видели видео, на котором киевляне красноречиво встречали появление электроэнергии после ликвидации последствий враждебного террористического акта аплодисментами и возгласами «путин-ху№ло»! Так происходило практически по всей стране – аплодисменты работникам ремонтных бригад и проклятия в сторону московских варваров.

Путину ни за что не сломить украинцев. От общей беды украинская НАЦИЯ становится только сильнее! Мы убедились в своей способности пережить беду и не потерять свободу, силы и воодушевление на борьбу с врагом.

В НАШУ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ!!