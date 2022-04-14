Битва за Донбасс

В последние дни военные эксперты прогнозируют приближение решающей битвы за Донбасс. Враг сейчас стягивает дополнительные силы для того, чтобы нанести двойной удар на севере и юге Донбасса, пытаясь оцепить и уничтожить группирование ВС Украины.
Войска Украины и рф, ранее задействованные на прерывистой линии фронта в сотню километров от Сум до Киева, теперь окажутся друг против друга на фронте в десятки километров. Плотность войск и огня возрастут. Вместо столкновений отдельных боевых групп и артиллерийских батарей, как ожидается, на узком участке фронта будут вести соединительный бой десятки тысяч военнослужащих.
От результатов возможного предстоящего сражения зависит практически дальнейший ход войны и время окончательной победы Украины над врагом. Российские власти делают главную (да и пожалуй - последнюю) ставку на ее результат. Даже переговоры между Украиной и рф практически «встали на паузу» в ожидании решающей схватки.
Враг готовится… Российская армия практически полностью покинула территории Киевской, Черниговской и Сумской областей. Войска отошли на территорию россии. Из Беларуси большинство российских войск также было выведено на территорию россии, откуда, после реформирования и усиления оставшейся от «второй в мире» армии, воинские части перебрасываются в новые места дислокации на направлениях нанесения возможных ударов.
Наиболее вероятными направлениями вражеского наступления считается наступление с плацдарма на южном берегу реки Северский Донец в районе города Изюм навстречу войскам рф и ЛНР/ДНР, которые будут атаковать с направления от Донецка.
Украинская армия успешно применяет так называемую «мобильную оборону», опирающуюся на противотанковые засады и дальнобойную артиллерию. В такой обороне потеря одной позиции не означает для украинских войск поражение. Они отходят на следующую позицию, при штурме которой российские войска несут потери от противотанковых засад и огня артиллерии. Именно такая оборона практически уничтожила наступающие на Киев вражеские силы.
Армия рф страдает от хронической нехватки личного состава. Огромные потери оккупантов, которые в общей сложности уже составляют около 80 000 убитыми, ранеными и пленными, не позволяют создать значительное численное преимущество. Через несколько дней/недель новых интенсивных боев с большими потерями недостаток живой силы может стать критическим.
В отличие от начала российской агрессии 2014-2015 годов, армия рф 2022 уже не имеет преимущества перед украинскими ВС в средствах электронно-технической разведки - беспилотниках, спутниковой и дальней авиационной разведке. Важной, даже в чем-то решающей, оказалась помощь НАТО, предоставляющая разведывательные данные в режиме он-лайн защитникам Украины.
Связь, обмен информацией между подразделениями и общее качество командования в украинских бригадах значительно лучше, чем у российских БТГ.
Именно качественная разведка и преимущество в скорости обнаружения целей позволяет украинским артиллеристам своевременно и эффективно останавливать практически все попытки российских наступлений.
Несмотря на потенциальное техническое преимущество врага в средствах ведения боевых действий, большинство военных экспертов предпочитают вооруженные силы Украины, которые, благодаря мужеству, сноровке и несокрушимой воле воинов, доказали всему миру готовность защитников Украины дать отпор и уничтожить любого агрессора.
Украинскому командованию важно избежать окружения главных сил, для этого армии Украины нужно не просто обороняться, но и контратаковать как из-за намечаемого «котла», так и изнутри него. Для успешного ведения боев и скорейшей победы над врагом Украине крайне необходима помощь стран-партнеров в дальнобойной артиллерии, ракетных комплексах ПВО большого радиуса действия, авиации и танках.
Если Европа не хочет на своих улицах военных парадов под «колорадскими» лентами и рашистской символикой, именно сейчас, в преддверии возможного решающего сражения с мировым Злом, лидеры демократических стран Запада должны продемонстрировать единство в поддержке Украины.
Страны, которая препятствует распространению кремлевской заразы.
Войска Украины и рф, ранее задействованные на прерывистой линии фронта в сотню километров от Сум до Киева, теперь окажутся друг против друга на фронте в десятки километров. Плотность войск и огня возрастут. Вместо столкновений отдельных боевых групп и артиллерийских батарей, как ожидается, на узком участке фронта будут вести соединительный бой десятки тысяч военнослужащих.
От результатов возможного предстоящего сражения зависит практически дальнейший ход войны и время окончательной победы Украины над врагом. Российские власти делают главную (да и пожалуй - последнюю) ставку на ее результат. Даже переговоры между Украиной и рф практически «встали на паузу» в ожидании решающей схватки.
Враг готовится… Российская армия практически полностью покинула территории Киевской, Черниговской и Сумской областей. Войска отошли на территорию россии. Из Беларуси большинство российских войск также было выведено на территорию россии, откуда, после реформирования и усиления оставшейся от «второй в мире» армии, воинские части перебрасываются в новые места дислокации на направлениях нанесения возможных ударов.
Наиболее вероятными направлениями вражеского наступления считается наступление с плацдарма на южном берегу реки Северский Донец в районе города Изюм навстречу войскам рф и ЛНР/ДНР, которые будут атаковать с направления от Донецка.
Украинская армия успешно применяет так называемую «мобильную оборону», опирающуюся на противотанковые засады и дальнобойную артиллерию. В такой обороне потеря одной позиции не означает для украинских войск поражение. Они отходят на следующую позицию, при штурме которой российские войска несут потери от противотанковых засад и огня артиллерии. Именно такая оборона практически уничтожила наступающие на Киев вражеские силы.
Армия рф страдает от хронической нехватки личного состава. Огромные потери оккупантов, которые в общей сложности уже составляют около 80 000 убитыми, ранеными и пленными, не позволяют создать значительное численное преимущество. Через несколько дней/недель новых интенсивных боев с большими потерями недостаток живой силы может стать критическим.
В отличие от начала российской агрессии 2014-2015 годов, армия рф 2022 уже не имеет преимущества перед украинскими ВС в средствах электронно-технической разведки - беспилотниках, спутниковой и дальней авиационной разведке. Важной, даже в чем-то решающей, оказалась помощь НАТО, предоставляющая разведывательные данные в режиме он-лайн защитникам Украины.
Связь, обмен информацией между подразделениями и общее качество командования в украинских бригадах значительно лучше, чем у российских БТГ.
Именно качественная разведка и преимущество в скорости обнаружения целей позволяет украинским артиллеристам своевременно и эффективно останавливать практически все попытки российских наступлений.
Несмотря на потенциальное техническое преимущество врага в средствах ведения боевых действий, большинство военных экспертов предпочитают вооруженные силы Украины, которые, благодаря мужеству, сноровке и несокрушимой воле воинов, доказали всему миру готовность защитников Украины дать отпор и уничтожить любого агрессора.
Украинскому командованию важно избежать окружения главных сил, для этого армии Украины нужно не просто обороняться, но и контратаковать как из-за намечаемого «котла», так и изнутри него. Для успешного ведения боев и скорейшей победы над врагом Украине крайне необходима помощь стран-партнеров в дальнобойной артиллерии, ракетных комплексах ПВО большого радиуса действия, авиации и танках.
Если Европа не хочет на своих улицах военных парадов под «колорадскими» лентами и рашистской символикой, именно сейчас, в преддверии возможного решающего сражения с мировым Злом, лидеры демократических стран Запада должны продемонстрировать единство в поддержке Украины.
Страны, которая препятствует распространению кремлевской заразы.
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