Безнадега.ru

«Победная волна» частичной мобилизации прокатилась по россии, как ураган «Иан» Флоридой. Разница состоит в том, что Америка отстроится. На Западном побережье не останется даже намека на катастрофу. Американцы почтит память погибших и вернутся к своей привычной жизни.

Последствия для россии даже «частичной» мобилизации намного страшнее любой природной беды. А что будет, если по россии нанесет удар новая, уже «тотальная» волна? А она будет обязательно, потому что 300 тысяч обреченных на смерть неудачников, которые не смогли/не успели/не захотели (были и такие), никак не смогут помочь кремлю исправить провальную ситуацию на фронте. И миллион не спасет, а лишь ускорит разрушение диктаторской системы власти бункерного паука.

Более или менее физически кондиционных погрузили в поезда и автобусы и отправили насмерть. Более или менее интеллектуально кондиционные бежали из страны, или забаррикадировались в жилищах в попытке «слиться с пейзажем». Вроде бы для страны с населением в 140 миллионов 200-300 тысяч туда, 200-300 тысяч сюда – не так уж критично. Но с учетом того, что на эти 140 миллионов процент «кондиционных» и так критически мал, потеря даже такого количества хоть на что-то способных мужчин может привести к углублению катастрофических тенденций российского общества как в демографии, так и в экономике и других сферах общественной жизни.

Международные экономические санкции направили экономику агрессора в пропасть. А потеря 200-300 тысяч интеллектуалов, которым хватило ума (а это уже не какое-либо достижение для рядового гражданина россии) убежать от путинской «могилизации» только за последние десять дней, это еще один гвоздь в гроб будущего развития страны. Ранее, после начала санкций, кремль «кормил» россиян баснями об «импортозамещении» и «собственном научно-техническом ресурсе». Сейчас этот ресурс, его молодое будущее, убегает из страны без каких-либо шансов на возвращение. «Белые березки» вместо себя в военкомат не отправишь. Поэтому «сгнившая Европа» и степи Казахстана привлекают гораздо больше, чем перспектива вернуться домой в виде белого авто. И это в лучшем случае.

Ресурс у путина сейчас на данный момент смотрится, к огорчению, фактически безграничным. Несмотря на все страхи за собственное будущее, еще 44 процента россиян считают, что спецоперацию нужно продолжать до победного конца. Это очень и очень многое. И этот процент уменьшается не критично для кремлевских властей. Вчерашний "бал сатаны" в кремле и на красной площади говорит о том, что болезнь путинизма, как ржавчина, разъела россию до самого фундамента, уничтожив даже базовые христианские ценности и мораль.

В 2002 году Ivanushki International песней «Безнадёга точка ру», ее названием, определили будущее своей страны. Через 20 лет именно «безнадежность» стала лейтмотивом жизни на россии для большинства граждан. «Тhere is no way out». Выхода нет. Все пути ведут к бездне. Вчерашнее выступление «пожизненного кормчего» еще раз подтвердило окончательную потерю путиным каких-либо границ или «красных линий». Невозможно представить себе состояние тех, кто оказался в заложниках кремлевского режима, имея определенные моральные принципы, но не в силах воли эти принципы отстаивать.

Конечно – «сами виноваты»… Но что им делать? 27-летний краснодарец Иван Петунин, известный как рэп-музыкант Walkie, совершил самоубийство из-за объявления мобилизации. В своем последнем обращении он указал, что не хотел выбирать между убийствами на войне или тюрьмой. Сколько бы ни орали россияне, что Петунин имел определенные проблемы с психикой и даже лечился от психического заболевания, в своем последнем письме Иван очень четко указал на причины своего решения. Ибо другого выхода лично он себе не смог найти. И сколько еще таких «Иванов» «выйдет в окно» от осознания путинской «безнадеги»?

44 процента – это, безусловно, очень многое. А ведь еще есть другие 56, которые либо уже поняли всю обреченность путинского «срепного» пути, либо колеблются. И «мяч» в этой «игре», которую начал безумный кремлевский старец, находится сейчас именно на их половине поля. Пора действовать.

Сейчас даже самоубийство Ивана выглядит более мужественным поступком, чем поведение тех 56 процентов россиян, которым путинский кремль пока не смог полностью заменить мозги хлопком.