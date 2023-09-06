Без вариантов

По данным нынешнего опроса социологического фонда "Общественное мнение" 72 процента россиян назвали себя верующими людьми, 62 процента - православными. 65 процентов россиян заявили, что доверяют русской православной церкви...

По Станиславскому, здесь должен был бы быть голос Всевышнего из зала - "не верю!", но Бог давно оставил путинскую Россию на произвол судьбы, поняв неисправимую ошибку создания на болотах псевдонации псевдолюдей.

О какой Вере или настоящей религии может идти речь среди стада заброшенного скота, который тупыми рабскими глазами наблюдает, как попы Рабско Путинского Централа "вписывают" святой лик между буквами "Z" и "V" на надувном (!) "храме", представленном на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023", который проходит 14-20 августа в подмосковной Кубинке. Сатанинский "ZOV" с ликом Христовым? Безумие!

Учитывая то, что по данным того же опроса, 41 процент россиян вполне согласны с предложениями РПЦ относительно "мирской жизни" России, безумие стало базовым признаком российского общества. За полтора года полномасштабной военной агрессии 12 процентов россиян улучшили свое отношение к российской псевдоцеркви. Кровь и страдания украинцев, на которые щедро благословляет российское сатанинство в рясах своих верующих, пришлись по вкусу преступной скотине?

Ярким примером национального извращения и истерзанной психики на российском форуме "Армия-2023" стали "композиционные находки" кремлевских агитационных отрядов. Чего стоит украинский БТР на разрушенной детской площадке! Какая красота! Какой показатель "звериной натуры" украинцев! Раздавленные игрушки, кривые качели. Не хватает только "мальчика в трусиках". Хотя психологический рычаг воздействия на сознание масс задействован и наличие "мальчика", так же, как и его отсутствие, уже не имеют никакого значения. Черепная полость "рядовых" уже полностью заполнена пропагандой и воспринимает лишь безумный "ZOV" к самоуничтожению.

Война не закончится завтра и даже послезавтра. Увы... Ну нет никаких объективных предпосылок того, что россия "прозреет и отступится с повинной". Если бы население "империи" состояло из полноценных людей, тогда - да. Был бы шанс на то, что разум победит, в конце концов. Но ума у россиян нет. Ни "сверху", ни "снизу". Пустота заполнена пропагандистским и сатанинским хлопком. У "воинов сатаны" нет цели, есть только путь. И этот путь ведет россиян в бездну. Так пусть уж они поскорее в нее упадут! Сами! Не таща за собой никого другого! Возможно, именно бездна является тем "русским раем", к которому россиян так призывает сумасшедший, занявший в душах целой нации место Господа...