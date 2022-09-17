Без названия, потому как слов не хватает...

5 сентября президент Владимир Путин подписал указ об утверждении "Концепции гуманитарной политики российской федерации за рубежом", определяющей цели, методы и основные направления такой деятельности. По этой концепции планета разделена на миры «традиционных ценностей» и глобальных либеральных «псевдоценностей», между которыми идет непримиримая борьба. И Россия позиционирует себя на роль лидера мира традиционных ценностей, поскольку и сама вроде бы построена на них.

Обзор новостей оркостана очень ярко говорит о том, на каких таких ценностях построено российское общество и государство в целом. Не дай Бог никому жить в такой стране!

Примеров множество.

Путин постоянно обращается в своих выступлениях к памяти русской так называемой нации и ее историческому наследию, как к составляющей традиционных ценностей. «Кто не помнит собственной истории – нет будущего». Стопроцентно справедлив тезис. Но помнить и чтить память можно по-разному. Кремлевские власти, которые постоянно говорят об этом, на самом деле ничего, кроме искажения этой памяти в угоду режиму, не делают. А то, что делает – выглядит посмешищем. Как, например, «подарок» от Тобольской власти на юбилей 85-летней «блокадницы» в виде 300 рублей. Как говорится, женщина должна была бы получить "целых" 500 рублей, но 200 у нее вычислили как "налог на подарок".

За 872 «блокадных» дня трагедии ленинграда пенсионерка получила эквивалент 6 бутылок питьевой воды, или пакета черного чая, или аэрозоли от комаров (и еще даже немного останется денег!). И это все в самой дешевой, но такой родной каждому россиянину «Пятерочке». «Не забудем подвиги ветеранов!» Эту «благодарность» пенсионерка действительно запомнит надолго. До самого конца…

Если "мораль" по мнению путина входит в перечень традиционных ценностей, то с ней, "моралью", на россии совсем "швах". 205 дней агрессии против Украины уверили не только украинцев, но и все мировое общество в полном отсутствии такого понятия у кремлевских преступников, которые убивают, грабят и насилуют мирное население Украины. Сорванные с убитых христианские крестики, женские, детские, выпадающие из карманов уничтоженных орков, очень хорошо говорят о «нравственности» россии.

Приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие и справедливость отсутствуют не только по отношению к «враждебной» украинской нации. В первую очередь путинский режим окончательно свел на нет эти понятия по отношению к собственному народу, коренным образом уничтожив в России даже любой намек на свободу личности и справедливость.

«Лидер» мира традиционных ценностей полностью погрузился в беспробудное «русское» пьянство, домашнее насилие и криминализацию практически всех слоев населения от «головы» до самых «низов». Это реальные, а не нафантазированные пропагандой «скрепы» российского общества. И жизнь по таким «традиционным ценностям» уже привела к таким результатам, которых, если перефразировать слова пушистого «Альфа», «не должно быть даже в воображении».

Ибо страшно (дико, болезненно, мерзко и т.д.) даже представить, что размещенная на сайте Газета.Ru новость о приключении, которое произошло недавно в «традиционном» подмосковье в одном из парков, это не вымысел психически больного извращенца, а реальность современной россии, "лидера мира традиционных ценностей".

Не намерен переводить ее на украинский язык, чтобы не запачкать нашу «поющую» дикостью этого случая. Поэтому дальше – на языке оригинала:

«Уснувший в подмосковном парке мужчина стал жертвой изнасилования и лишился телефона»

В Подмосковье 29-летний мужчина пожаловался в полицию на ограбление, а когда полицейские осмотрели камеры, то выяснили, что пока он спал пьяным на улице, его успели еще и изнасиловать. При этом сам потерпевший об изнасиловании даже не догадывался.

Накануне он перебрал с алкоголем и уснул в парке на скамейке. Мимо проходил еще один пьяный, который похитил у спящего телефона, кольцо и православный крестик, а потом пошёл купить себе пиво. Пиво ему не продали, тогда вор снова вернулся в парк и надругался над потерпевшим.

Этого ему оказалось мало, но второй заход не удался, в итоге он только поцеловал жертву в губы и ушел. Проснувшись и не нашедший телефона с крестиком, мужчина обратился в полицию, где и выяснили все обстоятельства дела. Виновника задержали, он все подтвердил».

Именно за такие ценности россия будет вести непримиримую борьбу?!!