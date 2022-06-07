Бесполезные попытки

Российская идеологическая машина, не выдержав напряжения 100 дней провальной "спецоперации", начинает все чаще "бояться". Даже привычная пропускать через себя мегатонны откровенной популистской прокремлевской лжи система, пытаясь скрыть катастрофические потери оккупационных войск, не может полностью обеспечить информационное поле россии достаточным количеством «положительных» агитационных басен.

Недавно Глава комитета госдумы по обороне Андрей Картаполов радостно отчитался, что российские потери во время «специальной военной операции» в Украине были сведены к минимуму: «Мы практически перестали терять людей. Последние цифры, обнародованные Минобороны в марте, — 1351 погибший. С тех пор данные не озвучивались понятно почему. Сейчас, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет».

«Мутная» формулировка «практически перестали», за которой может быть скрыто любое количество убитых оккупантов, не способна успокоить большинство рядовых россиян. Тем более, что для гражданского общества россии, которое своими глазами видит количество «свежих» захоронений военнослужащих на кладбищах по всей «необъятной», уже давно не является секретом факт катастрофических потерь путинской армии, намного превышающих официальную статистику.

Пытаясь отстранить внутреннего потребителя от понимания реального положения дел и провала преступной спецоперации, кремль вынужден придумывать очередные агитационно-пропагандистские фейки, которые, чем дальше – тем больше поражают своей нелепостью даже пропутински настроенные слои населения россии.

Попытка тотального контроля любых источников объективной беспристрастной информации вряд ли позволит в условиях информационного бума и стремительного развития технологий начала ХХІ века перекрыть «наглухо» все возможные пути ее получения. Несмотря на мартовский запрет Facebook, Instagram, Twitter и блокировку около 20 популярных сервисов VPN, остается множество возможностей для тех, кто хочет. Другое дело, что в россии остается все меньше людей, которые не боятся репрессий со стороны путинской власти за правду и готовы ее воспринимать и распространять.

Практически полностью уничтожив за последние годы несистемную оппозицию, кремль продолжает настолько бояться любого проявления даже минимального несогласия с «официальной точкой зрения», что сделал невозможным деятельность даже «системной», контролируемой им, оппозиции. РФ уже покинули Явлинский и Касьянов. Оппозиционные деятели, пусть и критиковавшие путинский режим, но всегда боровшиеся с ним исключительно по его правилам, не допуская никакой серьезной конфронтации с кремлем.

Сами политики активно опровергают свой отъезд "навсегда", называя его "временной поездкой за границу", но всем понятно, что такие заявления – лишь стандартные оправдания перед собственным электоратом.

Теперь даже от «официальной оппозиции» мордора осталась только партия «Новые Люди», готовая по первому требованию (и даже без всяких требований) поддержать любую инициативу «ЕР» и чей лидер Нечаев является членом путинского ОНФ (общероссийского народного фронта).

На первый взгляд кремлю стало нечего бояться какого-нибудь сопротивления. Системного или несистемного. Политическое поле закончило быть местом дискуссий. Есть только одна линия правящей партии, и все остальные должны ей соответствовать. Но активизация несовместимого со здравым смыслом потока дезинформации, которым современная власть россии пытается «закормить» общество, говорит о боязни кремля, что пустота, возникшая после окончательного уничтожения оппозиции, в ближайшее время может снова «наполниться» и преступная гегемония пожилого диктатора канет в небытие.

На так называемый «день россии», 12 июня, российским подпольным сопротивлением уже анонсировано событие, которое по мнению организаторов станет «самым действенным в истории россии» и «может спасти страну» от катастрофических последствий действий преступной власти кремля. Возможно, это именно то долгожданное начало волны революционных сдвигов, в котором современная россия так давно нуждается и ждет.

За 100 дней, прошедших с начала агрессии против Украины, в рф «обнулили» последние остатки демократического и правового государства. «Путинизм» достиг пика своей мутации, став идеологией тоталитаризма и военной агрессии, которую уже невозможно скрыть пропагандой и информационной грязью. В конце концов, общество «вытолкнет на поверхность» новую действенную реальную оппозицию, которая уничтожит путинский режим «изнутри».