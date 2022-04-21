Бесплатная юридическая помощь для переселенцев от ОО «АРДИС»

На сегодняшний день Украина и украинский народ столкнулись с неизвестной для них ранее проблемой – вынужденного покидания лицами мест своего постоянного проживания и вынужденного переселения в другие регионы страны. Вопрос обеспечения прав внутренне перемещенных лиц так остро, как никогда ранее, стоит перед отечественным законодателем и юристами.

Не остаются равнодушными к наиболее насущным проблемам государства Украина и общества представители ОО «Агентство развития демократии и информационных свобод». Адвокат Романюк Юрий, который сам является вынужденным переселенцем, активно помогает указанным категориям лиц отстаивать свои права.

Чаще всего, практическая помощь касается следующих вопросов: подтверждение факта рождения человека на неподконтрольной территории, порядка получения ВПЛ социальной помощи в органах соцзащиты, вопросов оформления паспорта гражданина Украины для лиц, которым исполнилось 14 лет, проживающих на временно оккупированной территории и некоторых других. Только за последнюю неделю такая помощь была оказана 4 лицам.

Специалисты ОО «Агентство развития демократии и информационных свобод» начали системную работу по юридической поддержке лиц, пострадавших в результате агрессии РФ, с августа этого года. Практически еженедельно увеличивается количество людей, которые, благодаря такой бесплатной консультативной юридической помощи, имеют шанс не остаться наедине со своими проблемами и найти верные решения выхода из сложных жизненных ситуаций.

Руководитель ОО «АРДИС»

Юрий Федоренко