Бешеная собака на сене

Сегодня появилась информация о том, что путин распорядился построить новый «правительственный квартал» и город на Арабатской Стрелке, песчаном косе-полуострове в западной части Азовского моря, на временно оккупированных территориях Крыма и Херсонской области.

И дело даже не в том, что шелестящий дед пытается поделить «шкуру медведя», который еще не только не «убит», а уже практически «доедает своего охотника». Дело о другом…

Создается впечатление, что современный путинский кремль полностью «забил» на собственную страну с «народом-терпилой» и не хочет иметь ничего общего даже с территорией под названием «россия». 17 миллионов квадратных километров, из которых более-менее упорядочено максимум до 10 процентов, словно поражены смертоносной мерзкой «паршей», от которой следует держаться подальше.

"Правительственный квартал" на Арабатской косе… Для какого "правительства"? Для того чтобы издалека управлять рабами на московских болотах, сидя в новом комфортном бункере на Генической Горке?

Во-первых, даже если «русская земля» поражена какой-то неизвестной заразой, то «зараза к заразе не пристает»! Поэтому кремлевским «небожителям» и «бункерным кротам» нечего волноваться! Во-вторых, паразиты-глисты, каковы по своей сути путин и его окружение, могут существовать только в грязи и навозе. Свежий воздух для них смертелен!

Интересно, с каким вдохновением и счастливой улыбкой о таких призрачных планах путина «докладывал» псевдо-председатель Херсонской области Сальдо. Он с упоением говорил о том, что это делается «для людей, для молодежи Херсонщины, которая получит в «новом городе» рабочие места и зоны отдыха самого высокого сорта». Даже комментировать такие заявления как-то неловко…

Россия превращается в пустыню с единичными очагами «цивилизации по-путински». Лозунг «россия для россиян» уже давно стал посмешищем. Правда, почему-то уже никто из россиян не смеется, пытаясь засветло добраться до собственного угла и избежать встреч с новыми «титульными нациями». «Дети кадырова» ощущают себя на улицах большинства российских городов властителями, которые уже покорили себе «коренное» население и четко указали россиянам на «их место» в пищевой пирамиде российского общества. Не от этой ли внутренней неконтролируемой кремлем угрозы пытаются убежать номинальные пока владельцы кремля?

Практически потеряв собственную страну, простая «темная» россия до сих пор слепо верит человеку (?), который привел к полному краху какие-либо надежды и мечты россиян. «Немые на барщину идут и детей своих ведут». Немая, слепая, глухая и не вменяемая биомасса, вместо того, чтобы в конце концов попытаться навести порядок на своем дворе, вычистить «говно» и наконец провести в обшарпанное здание воду и газ, пытается присвоить чужие цветущие территории, под «скрепные» лозунги кремлевских безумцев? Для того, чтобы превратить в такое же «говно», как и собственную страну?

Знаете, есть такой тип людей, что никогда не стирает свои носки, донашивая их до гнилых дыр, а потом, даже не моя ног, пытается украсть новые в магазине, мотивируя необходимостью «поддерживать собственную гигиену». Именно такие «хозяева» нашли себе убежище в современном кремле и «управляют» такими же моральными нищими, которые так и не смогли выйти со времен темного средневековья.

Орки! Что с них взять…