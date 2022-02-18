Белорусский кризис для Кремля

Главной задачей Москвы в отношении Беларуси является не защита Лукашенко, а создание условий для гарантированного постоянного внешнего курса Минска, или даже установления полного контроля над властью Беларуси. Даже в случае смены власти в РБ Кремль хочет быть уверенным в своих позициях и перспективах. Власть Кремля предпочитает поддержке анонсированного Лукашенко плана внесения изменений в Конституцию РБ, которые позволили бы перераспределить власть от президента к правительству и парламенту. А затем провести досрочные выборы - и президентские, и парламентские. Такие изменения в Беларуси должны усилить влияние России на политику соседней страны.

До сих пор единственным субъектом белорусской политики был Александр Лукашенко. Это позволяло ему без проблем нарушать договоренности с русскими, зная, что у них нет другого партнера в Беларуси. Кремль понимает, что любые договоренности с Лукашенко действуют только пока он чувствует свою зависимость от российской помощи. Как только ситуация стабилизируется, Лукашенко способен "забыть" об обещания. Поэтому «картофельный диктатор» со своим «взглядом на все стороны света» практически потерял доверие Путина. Кремлю такой «флюгер» не нужен.

Кремль активно ведет поиск возможных рычагов воздействия на «соседа». Москва рассматривает как варианты взаимодействия с действующими пророссийскими силами на территории Беларуси, так и создание собственного «карманного» ресурса - политической партии - которая в полной мере зависела б от кремлевских «хозяев».

Подтверждением таких намерений стало обнародование российским интернет-изданием The Insider документов, указывающих на планы и некоторые результаты работы администрации президента России на белорусском направлении. Эти документы, полученные из управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, которое возглавляет генерал СВР Владимир Чернов.

В одном из документов, который называется «Стратегия работы в Республике Беларусь» и подготовлен в сентябре 2020 года, утверждается, что «для сохранения влияния в Белоруссии необходимо <...> получить влияние над максимальным количеством формирующтхся политических сил в Беларуси (войти в органы всех оппозиционных структур) и <...> создать ресурсную базу для формирования будущего общественно политического движения, политической партии <...> - поиск и подготовка до 1200 кандидатов для дальнейшего участия в парламентских выборах ».

Также The Insider опубликовал программу установки будущей прокремлевской партии «Право народа». Официально о партии еще не объявили, но по ее программе можно многое сказать о планах Кремля. Одним из неформальных кураторов проекта создания такого пророссийского движения является референт Управления Президента РФ по приграничному сотрудничеству Юрий Шувалов. Он был одним из функционеров и идеологов «Единой России», соратником Бориса Грызлова, а также координатором Центра социально-консервативной политики, одного из дискуссионных клубов ЕР.

Исходя из текста учредительной программы, Кремль рассчитывает увести протестную активность белорусов от борьбы против украденных выборов в сторону «конституционных реформ». «Мы не сторонники насильственных революций и революционных преобразований, - провозглашает программа. - Мы сторонники решительных реформ, которые сформируют прочные условия и механизмы для реализации достоинства граждан и достоинства Республики Беларусь ».

Из программы становится понятно, что Кремль планирует переход Беларуси к парламентско-президентской республике. «Право народа» предлагает масштабную приватизацию государственного сектора РБ. Очевидно, для того, чтобы вывести из-под государственного контроля стратегические предприятия Республики, за категорический отказ властей проводить их продажа в Беларуси иронически называют "столовым серебром", намекая на желании Лукашенко оставить их под своим управлением, и передать ее российскому олигархата. Программа также предусматривает «демонтаж цензуры» и «уважение свободы и достоинства личности». Учитывая, где эта программа состояла, этот тезис звучит довольно иронично.

Что касается идеологического наполнения - технологи кремлевского АП готовы заигрывать с белорусской идентичностью. В названиях проектов и программе партии заметно дистанцирование от классического «триединого народа», «древнерусская цивилизация» и прочее об общей судьбе братских народов. Предлагается вполне современный, адаптированный под запросы белорусского общества проект, который привязывает к России в мягком формате, через экономику.

Кремлевские политтехнологи не зря «едят свой хлеб». Такой «волк в овечьей шкуре», не является токсичным для белорусов, имеет шансы на успех в «овчарни» ...