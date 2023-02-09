Так близка, и так далека Беларусь… Близка границами, историей, друзьями и родственниками, искренностью и трудолюбием, путешествиями, воспоминаниями. Воспоминаниями… Современную Беларусь отделил от Украины «самозванный царь» Лукашенко и затем полностью оторвал путин, направив свои войска на украинские земли с территории Беларуси.

Сложно переоценить важность белорусского вопроса для Украины. Путин пытается вовлечь Беларусь в открытую войну против нас, украинцев. Пока ему это не удается. Лукашенко понимает, что вступление страны в войну на стороне агрессора, уже и так использующего территории Беларуси как свой военный плацдарм, станет последним днем его правления. Но хватит ли у него ума оставить свои войска в городах постоянной дислокации?

Какая она сейчас, Белоруссия? Есть ли шанс у белорусов избежать судьбы колонии имперской россии? Какое будущее стремятся получить сами белорусы? Что сейчас может объединить Украину и Беларусь и что мешает? Ответы на эти вопросы пытались найти участники круглого стола «Белорусская Платформа: публичный разговор о будущем», состоявшемся 8 февраля в Киеве. Общественные активисты, политические деятели, историки и политологи выразили свое видение ситуации и обсудили возможное будущее украинско-белорусских отношений.

Острота и откровенность разговора лишь подчеркнула важность обсуждаемых вопросов. К сожалению, следует признать, что за последние годы отношения между Украиной и Беларусью практически остались без внимания украинской власти. Кремль стал центром тяготения для белорусских властей, разменявших независимость собственной страны на долги «большому брату» и преференции, пошедшие в пользу самопровозглашенного картофельного диктатора.

В ходе дискуссии белорусский активист Алексей Францкевич акцентировал внимание на том, что Беларусь – не агрессор, а первая жертва России. Он отметил, что с февраля 2022 Беларусь де-факто оккупировали иностранные войска, а белорусам ограничили передвижение. В стране властвует тотальный контроль и преследование. Активист отметил, что современная Беларусь напоминает "Гулаг".

Большинство населения Беларуси против российской агрессии. Многие белорусы сейчас защищают Украину от нападающего, отстаивая не только интересы Украины, но и право самой Беларуси на свободу от кремлевского оккупанта. Но, по мнению самих белорусов, внутреннее сопротивление режиму, отдавшему страну в жертву имперским амбициям путина, пока практически невозможно, потому что страна реально находится во враждебной оккупации.

По мнению Францкевича, есть два пути, чтобы Белоруссия перестала быть доминионом Российской империи. Первый – объединить усилия и помочь Украине побороть общего врага – российскую империю. Второй – организовать сопротивление внутри Беларуси и освободить страну от российских оккупантов и режима Лукашенко.

Горько признавать, но украинские власти уделяют очень мало внимания взаимодействию с антипутинской Беларусью. В известной степени это понятно, ведь Украина находится в состоянии войны с путинской россией и защищает свою свободу от оккупанта. Но и Белоруссия-Лукашенко несет угрозу национальным интересам нашей страны. Поэтому понимание и решение «белорусского вопроса» крайне важно для Победы над захватчиком. Для того чтобы объединять усилия против общего врага, нужно понимать с кем такое объединение вообще возможно. В настоящее время у Беларуси нет такого координационного центра, который бы объединил всех тех, кто не желает Беларуси пророссийского будущего и не согласен с самозахватом власти в Беларуси диктатором Лукашенко, а видит развитие страны путем демократии и свободы. Существующие оппозиционные центры практически не имеют согласованной общей позиции и реальных планов.

По общему мнению присутствующих экспертов, Украине и оппозиционной Беларуси крайне необходима стратегия дальнейшего сосуществования двух стран. Как подчеркнул представитель штаба Полка имени Кастуся Калиновского Андрей Шеучик, «Пока мы воюем, пока мы учимся, пока у нас есть определенные надежды, но у нас нет ни одной стратегии, нет ни строчки, ни слова о том, что будет делать Украина с Беларусью. Этого нет. У нас должен быть план. И если этого плана нет, о чем можно говорить? То есть мы не можем ни корректировать, ни высказывать свое мнение на этот счет, потому что этого предмета нет».

Участники круглого стола согласились с необходимостью сочетания усилий с целью разработки стратегии взаимоотношений между Украиной и свободной Беларусью, которая поможет уничтожить общего врага и станет основой для добрососедских взаимоотношений между двумя странами после Победы. «Белорусская платформа» должна стать местом концентрации усилий власти, экспертов и гражданского общества, четко сформирующего видение будущего Украины и Беларуси.