Беларусь: настоящее и перспективы

Вчера с утра мордор снова атаковал ракетами и шахедами украинские города. Благодаря нашей ПВО, бойцы которой уничтожили 54 из 69 ракет, получилось это у него довольно неудачно и путин не порадовался результатам обстрелов. Или порадовался… Наверное же ему «надули в уши» о «100500 уничтоженных украинских электростанциях, военных складах и сотнях тысяч бандеровцев, которые с сегодняшнего дня уже не будут издеваться над свинособаками кремля по своему извращенному украинскому усмотрению». Как известно – дурак мыслью богатеет. Но сейчас не о том…

Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале завизжала: «На территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300». Сегодня в промежутке с 10:00 до 11:00 с территории Украины зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300 на территорию Беларуси. О случае немедленно был проинформирован глава государства», — говорится в сообщении. "… по поручению Александра Лукашенко группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны страны выясняет причины произошедшего". «Рассматриваются две основные версии: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета улетела не в ту сторону; ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси», - передает агентство.

Слезы сожаления потекли из глаз украинцев… Как же так? За что белорусам такая карма? Они такие… А какие они, те белорусы и Беларусь? Или, может быть, это какая-то другая страна, похожая по названию, а не та, с военных аэродромов которой практически каждый день взлетают российские самолеты и ведут обстрелы нашей страны кинжалами и другими смертоносными подарками? Это, наверное, в другой, похожей под названием стране, президентствует картофельный диктатор, который так любит ездить в кремль и "ручаться" с путином? Это совсем другая Беларусь, не та, которую «тихой сапой» пленили без всякого сопротивления российские войска и теперь чувствуют себя в этой стране, как у себя дома. Так же гадят под кустами и терроризируют местных.

Возможно, следует напомнить кому-то, что только за неполные три месяца с начала агрессии путина против Украины, с территории Беларуси по нашей земле было нанесено более 600 ракетных ударов. 633 – именно столько насчитала антивоенная инициатива «Беларускi Гаюн». От них – на НАС!

На россии поднялся громкий крик. «Ну, теперь все, ОДКБ начнет войну против Украины. Доигрались, хохли! Это трактор в Польше, теперь – Беларусь». «Стопроцентный casus belli для вступления ВС Беларуси в войну»…

Да чтобы у вас там «на радостях» горло перьями поросло! Сгнило ваше ОДКБ, как и вся московия вместе взята.

Во-первых, как справедливо заявил сегодня в эфире 24 канала спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат «Верить режиму лукашенко, как и режиму путина, не стоит».

Во-вторых, «В конце концов, работа противовоздушной обороны так интенсивна, в том числе и сегодня, что такие вещи возможны. Исключать нельзя. Мы знаем примеры на территории соседних государств – какие-то обломки могут попадать», – тот же Юрий Игнат.

И, главное, – все эти инциденты – следствие российской агрессии и ракетных атак россии.

И радуйтесь, бывшие наши друзья и партнеры «лукашенковские» белорусы, тому факту, что Украина пока не наносит направленных ответных ударов за обстрелы украинской территории. Вы уже «наработали» не на один наш точный обстрел! Вообще, терпение украинцев во истину нет предела по отношению к стране лукашенко. И вот это – единственное, что сдерживает пока ярость. Потому что Беларусь и страна «синепалого диктатора» – это действительно совершенно разные вещи. Настоящие белорусы вместе с украинскими сейчас уничтожают орков на востоке Украины! Настоящие белорусы – это «рельсовые партизаны», которые не дают покоя агрессору на территории собственной страны. Именно они – наши друзья, братья и партнеры!

А то, что собрал вокруг себя лукашенко – это такой же навоз, как и «кремлевская стая». Даже хуже, потому что пытается на словах отстраниться от агрессора, а, на самом деле, выполняет практически каждый его прихоть вопреки совести и разуму. Хотя где лукашенко – и где та совесть! Поэтому будете иметь не только «обломки» ракеты, но и полноценные украинские «подарки», если станет ума отправить ВС РБ на украинскую землю.

Вдобавок к москальским «органическим удобрениям» для украинских полей.