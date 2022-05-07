Бей своих!

Глупый пес начинает кусать своих…
Единственная реакция на провал "молниеносной спецоперации" в Украине, на которую способен кремль в своей бессильной злобе, это начать уничтожать собственную нацию.
В эфире пропагандистского ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" генеральный директор "Мосфильма" режиссер Карен Шахназаров призвал жестко расправляться с противниками российского вторжения в Украину внутри страны:
"Противники буквы "Z" должны понимать, что их не пожалеют. Здесь уже все по-серьезному: концлагеря, перевоспитание... Стерилизация! Здесь все серьезно!"
С самого начала преступного вторжения в Украину кремль дал понять российскому обществу, что он не потерпит какой-либо критики или сопротивления своим преступным действиям.
Единственная реакция на провал "молниеносной спецоперации" в Украине, на которую способен кремль в своей бессильной злобе, это начать уничтожать собственную нацию.
В эфире пропагандистского ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" генеральный директор "Мосфильма" режиссер Карен Шахназаров призвал жестко расправляться с противниками российского вторжения в Украину внутри страны:
"Противники буквы "Z" должны понимать, что их не пожалеют. Здесь уже все по-серьезному: концлагеря, перевоспитание... Стерилизация! Здесь все серьезно!"
С самого начала преступного вторжения в Украину кремль дал понять российскому обществу, что он не потерпит какой-либо критики или сопротивления своим преступным действиям.
Путинская власть четко разделила всех россиян на "правильных", тех, кто с пеной вокруг рта бездумно поддерживает путина и их преступные действия, и на других – "врагов народа". То есть тех, кто понимает страшную сущность диктаторского режима и пытается хоть как-то ему противостоять.
Российская пропутинская пропаганда уже давно натравливает «правильных» россиян на внутренних врагов режима, не понимая простую истину, что тем самым ускоряет и усугубляет разрушение российского общества. Постоянное «закручивание гаек» против недовольных преступным режимом не уничтожает сопротивление, а только загоняет его "вглубь".
"Предателей" режима уже увольняют с работы и исключают из образовательных учреждений, а против самых «ожесточенных» возбуждают уголовные дела. В скором времени для них будут созданы полноценные трудовые лагеря. Путинская россия окончательно превратилась в один большой концентрационный лагерь, в котором уничтожает любые проявления добра и правды, и поощряет преступность, низость и умственную слабость.
Шахназаров не по собственному усмотрению угрожал концлагерями и стерилизацией. Путинские рупоры не имеют собственных мнений и, тем более, их не выражают. Они живут только "скрепами" кремлевской лжи и популизма. Кремлю же не нужно общество в полном смысле этого слова. Ему нужно стадо баранов, которое можно стричь на шерсть и колоть на мясо. Да еще можно не кормить. Что найдет баран – то и съест.
Поэтому угрозы пожилого "когда-то режиссера" остатки российского общества должны воспринять достаточно серьезно. Все к этому идет. "Королевство кривых зеркал", пытающееся навязать миру свою вымышленную "денацификацию", как раз превратилось в страну "цветущего фашизма" практически во всех его страшных проявлениях.
Россиянам пора задуматься и попробовать себя не в качестве баранов, ведущих на убой. Потому что после Победы над россией Украина сначала получит максимальные репарации от нее, потом плюнет на нее, переступит и пойдет дальше по своему пути Свободы и Правды. А россиянам еще долгие десятилетия "разгребать" последствия настоящей нацификации и фюреризации страны, которые они сами и позволили.
Российская пропутинская пропаганда уже давно натравливает «правильных» россиян на внутренних врагов режима, не понимая простую истину, что тем самым ускоряет и усугубляет разрушение российского общества. Постоянное «закручивание гаек» против недовольных преступным режимом не уничтожает сопротивление, а только загоняет его "вглубь".
"Предателей" режима уже увольняют с работы и исключают из образовательных учреждений, а против самых «ожесточенных» возбуждают уголовные дела. В скором времени для них будут созданы полноценные трудовые лагеря. Путинская россия окончательно превратилась в один большой концентрационный лагерь, в котором уничтожает любые проявления добра и правды, и поощряет преступность, низость и умственную слабость.
Шахназаров не по собственному усмотрению угрожал концлагерями и стерилизацией. Путинские рупоры не имеют собственных мнений и, тем более, их не выражают. Они живут только "скрепами" кремлевской лжи и популизма. Кремлю же не нужно общество в полном смысле этого слова. Ему нужно стадо баранов, которое можно стричь на шерсть и колоть на мясо. Да еще можно не кормить. Что найдет баран – то и съест.
Поэтому угрозы пожилого "когда-то режиссера" остатки российского общества должны воспринять достаточно серьезно. Все к этому идет. "Королевство кривых зеркал", пытающееся навязать миру свою вымышленную "денацификацию", как раз превратилось в страну "цветущего фашизма" практически во всех его страшных проявлениях.
Россиянам пора задуматься и попробовать себя не в качестве баранов, ведущих на убой. Потому что после Победы над россией Украина сначала получит максимальные репарации от нее, потом плюнет на нее, переступит и пойдет дальше по своему пути Свободы и Правды. А россиянам еще долгие десятилетия "разгребать" последствия настоящей нацификации и фюреризации страны, которые они сами и позволили.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии