17:22 04 мая Киев, Украина

Глупый пес начинает кусать своих…



Единственная реакция на провал "молниеносной спецоперации" в Украине, на которую способен кремль в своей бессильной злобе, это начать уничтожать собственную нацию.



В эфире пропагандистского ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" генеральный директор "Мосфильма" режиссер Карен Шахназаров призвал жестко расправляться с противниками российского вторжения в Украину внутри страны:

"Противники буквы "Z" должны понимать, что их не пожалеют. Здесь уже все по-серьезному: концлагеря, перевоспитание... Стерилизация! Здесь все серьезно!"



С самого начала преступного вторжения в Украину кремль дал понять российскому обществу, что он не потерпит какой-либо критики или сопротивления своим преступным действиям.