Арктика, гудбай!

19:34 18 мая Киев, Украина

Бессмысленно-преступной войной против Украины россия практически "поставила крест" на возможных перспективных направлениях развития своей экономики и общества.





В планах до 2030-2035 годов



Экономические санкции коллективного Запада в ответ на агрессию против Украины привели к стагнации экономики и производства, особенно в сфере «высоких технологий». Несмотря на громкие заявления правительства россии об «успехах импортозамещения», технологическая база страны «без импорта» находится на уровне 70-80-х годов прошлого века. Известная «российская модернизация» совершенно неконкурентоспособна по сравнению с Западными разработками и технологическими достижениями.



Современной россии нечем, не за что и не с кем осваивать арктические просторы и богатства. Изоляция страны-преступника практически сделала невозможным российско-зарубежное сотрудничество в этой тематике.



Еще в 1996 году страны, имеющие территории в Арктике, основали Арктический совет, занимающийся вопросами развития арктических территорий, добыче полезных ресурсов и развитием арктических перевозок. Таких стран восемь. Членами Арктического совета являются Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США. После того, как недавно Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, россия остается «наедине» против «вражеского» блока и вряд ли сможет «продавливать» выгодные ему решения.



Россия до середины 2023 года председательствует в Арктическом совете, но уже сейчас, даже еще до начала агрессии против Украины, она осталась «наедине» и ее инициативы бойкотируют все страны-участники организации.



В начале марта этого года Арктический совет приостановил свою работу в связи с действиями России в Украине. В совместном заявлении стран-участниц организации указано, что «наши государства временно приостанавливают участие во всех встречах совета и его вспомогательных органов, учитывая необходимые условия, которые позволят нам продолжить важную работу совета с учетом нынешних обстоятельств». Освоение Арктики в последние годы было болезненной мечтой кремля как способ усилить влияние на международной арене и значительно улучшить собственную ресурсную базу. Богатые углеводородами и редкоземельными ресурсами территории на фоне глобального потепления климата действительно могли через 10-15 лет наполнить российскую недоимперию новыми богатствами, экспорт которых принес бы немало доходов.В планах до 2030-2035 годов кремль намеревался существенно увеличить транспортный поток Северным морским путем, который позволил бы доставлять товары из Азии в Европу гораздо быстрее и превратить его в альтернативу Суэцкому морскому каналу. Но такие перспективы были бы возможны при постоянной мощной технологической модернизации, которую, без Западных технологий и помощи, сама россия никогда не «потянет».Экономические санкции коллективного Запада в ответ на агрессию против Украины привели к стагнации экономики и производства, особенно в сфере «высоких технологий». Несмотря на громкие заявления правительства россии об «успехах импортозамещения», технологическая база страны «без импорта» находится на уровне 70-80-х годов прошлого века. Известная «российская модернизация» совершенно неконкурентоспособна по сравнению с Западными разработками и технологическими достижениями.Современной россии нечем, не за что и не с кем осваивать арктические просторы и богатства. Изоляция страны-преступника практически сделала невозможным российско-зарубежное сотрудничество в этой тематике.Еще в 1996 году страны, имеющие территории в Арктике, основали Арктический совет, занимающийся вопросами развития арктических территорий, добыче полезных ресурсов и развитием арктических перевозок. Таких стран восемь. Членами Арктического совета являются Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США. После того, как недавно Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, россия остается «наедине» против «вражеского» блока и вряд ли сможет «продавливать» выгодные ему решения.Россия до середины 2023 года председательствует в Арктическом совете, но уже сейчас, даже еще до начала агрессии против Украины, она осталась «наедине» и ее инициативы бойкотируют все страны-участники организации.В начале марта этого года Арктический совет приостановил свою работу в связи с действиями России в Украине. В совместном заявлении стран-участниц организации указано, что «наши государства временно приостанавливают участие во всех встречах совета и его вспомогательных органов, учитывая необходимые условия, которые позволят нам продолжить важную работу совета с учетом нынешних обстоятельств».

Как говорится в документе, основой деятельности совета «всегда были принципы суверенитета и территориальной целостности». «По причине нарушения россией этих принципов наши представители не будут ездить в Россию на встречи Арктического совета», - отмечается в заявлении.



Современный уровень геополитической конфронтации россии с практически всем цивилизованным миром усложняет и без того шаткую позицию псевдоимперии в вопросах освоения и развития Арктики. В своих попытках заручиться поддержкой Китая как страны-наблюдателя в арктическом совете, кремлю следует понимать, что интересы России и Китая в Арктике совпадают только в краткосрочной перспективе. Поднебесная также, как и США, считает Северный морской путь международным и направлена на добычу ресурсов в регионе по принципу "богатства Арктики принадлежат всем". Такой стратегический подход совершенно не устраивает загребующие руки кремля.



Война в Украине и консолидированная международная оценка преступной политики кремля поставила россию в сложнейшую позицию в Арктике. Несмотря на то, что благодаря географическому положению россии полноценное освоение Арктики без нее практически невозможно, место москвы после 24 февраля в этом процессе выглядит довольно туманно. Вполне вероятно, что Арктика станет еще одним местом противостояния империи Зла и Запада.



И ничем положительным для россии такая конфронтация не закончится.