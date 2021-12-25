Арктический клондайк. Полюс напряжения

В связи с изменениями климата и сокращением ледового покрова в Северном полушарии Арктика представляет все больший геополитический интерес для мировых держав, которые вступают в борьбу за новые экономические возможности и за стратегическое преимущество в регионе.

В Арктике расположены большие скрытые запасы нефти, газа и ряда минералов, а изменения климата предоставляют возможность для развития новых торговых путей. Одним из них является Северный морской путь, проходящий вдоль северного побережья России и являеющийся ключевым для интересов Москвы. Северный морской путь потенциально может стать кратчайшим торговым путем из Европы в Азию, составив серьезную конкуренцию Суэцкому каналу.

Арктика примыкает к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

Регион разделен на пять секторов ответственности между Россией, США, Норвегией, Канадой и Данией. В отличие от сухопутных участков побережья и островов, арктический шельф, простирающийся до Северного полюса, не принадлежит ни одному государству.

Основным органом, регулирующим правовой порядок на шельфе, является Арктический совет в составе следующих стран: Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция. В 2021 году главой совета станет Россия. Как говорится в документах организации, РФ планирует заняться экологическими проблемами, улучшить качество жизни малых коренных народов и превратить Арктику в «действительно привлекательный для инвесторов регион».

А еще Россия быстрыми темпами наращивает свое военное присутствие в арктическом регионе ...

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос корреспондента «Эхо Москвы» о том, считает ли Путин необходимым военное присутствие России в Арктике, сказал следующее: «Главнокомандующий действительно считает российское военное присутствие в Арктике абсолютно необходимым элементом военного строительства. Арктическая зона - это очень важный регион РФ ».

В 2014 году в России на базе Северного флота была создана новая структура - Объединенное стратегическое командование «Северный флот». Кроме корабельной группировки в новую структуру были включены части морской авиации, сухопутных сил, ВКС и ПВО. В СМИ ОСК «Север» принято называть «арктическим группировкой».

Кроме того, в марте 2020 года была создана арктическая группировка войск общего назначения и система береговой охраны.

В октябре того же года была принята стратегия развития Арктики до 2035 года. В ней, в частности, речь идет о «совершенствования состава и структуры Вооруженных сил РФ, других военных формирований и органов в Арктической зоне».

Российская военная инфраструктура в Арктике условно делится на восточную и западную части. В восточной части - ближе к Аляске - Россия модернизировала аэродромы, поисково-спасательные средства и радиолокационные станции для повышения контроля в воздушной и морской сферах. Однако, по мере продвижения на запад в сторону Кольского полуострова, состав военного группировки России смещается в сторону возможной агрессии.

Так, на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа - самом северном военном форпосте России - размещается российская военная база «Арктический трилистник». Другая военная база и новый ракетный комплекс «Бастион» располагаются на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, которые идеально расположены для военных операций в Арктике. Обе базы могут играть ключевую роль в обеспечении стратегического положения России в регионе.

У экспертов вызывает обеспокоенность развертывания Россией в западной части Арктики систем противовоздушной и противоракетной обороны. Это усиливает возможности России по развертыванию сил в Баренцевом море и увеличивает риск ограничения Москвой воздушного, морского или наземного доступа в регион для сил НАТО или США. Военные возможности России в западной части Арктики также включают потенциал гиперзвуковых крылатых ракет и высокоточного оружия, которые могут преодолеть системы противоракетной обороны США.

Таким образом, растущие военные возможности России в Арктике - как традиционные, так и ядерные - представляют вызов безопасности НАТО и США. Экспертная оценка состояния военных арктических возможностей России говорит о том, что около 60% из них имеют оборонительные цели для защиты своей береговой линии и потенциальных ресурсов, а 40% - «становятся все более предназначенным для наступательных возможностей».

Арктика имеет огромный стратегический и экономический потенциал. Разные страны проявляют активность в Арктике. Это нормально. Для того и был определен ее особый правовой режим. Но идея тотального доминирования в арктическом регионе, которую пытается воплотить в жизнь Россия, сомнительна и, кажется, полностью противоречит изначальным целям доступа различных стран к северной территории.