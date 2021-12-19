Академические исследования

Остатки русской науки понесли значительную утрату. 1 ноября власти Дании задержали на рейде порта Скаген российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» и изъяли судебные документы.

Судно "Академик Иоффе" используется Институтом океанологии имени П.П.Ширшова РАН РФ в научных целях. Оно было построено в 1988 году и названо в честь советского физика Абрама Федоровича Иоффе. Водоизмещение судна составляет 6450 тонн, длина - 117 метров. Судно ходит под русским флагом и находится в собственности государства.

На сайте Центра морских экспедиционных исследований Института океанологии РАН говорится, что «Академик Иоффе» имеет статус уникальной научной установки и используется для экспериментов по распространению акустических сигналов в океане. Такие эксперименты проводятся для океанологии, но могут иметь военное предназначение.

26 октября судно завершило 59-ю экспедицию, в ходе которой группа ученых занималась геофизическими исследованиями морского дна. Ученые изучали глубоководные проходы антарктической донной воды в северо-восточной части Атлантического океана. 30 октября судно вышло из Калининграда в новую, 60-ю экспедицию, также в Атлантику. Она должна была длиться почти два месяца и завершиться 28 декабря в Калининградском порту. Судно 1 ноября прибыло в Данию, где и было арестовано на рейде во время дозаправки топлива из танкера.

Чем же «заинтересовало» столь спокойную Данию научное судно из РФ?

Выяснилось, что арест судна – это обеспечительные меры, наложенные по иску канадской туристической компании One Ocean Expeditions Ltd. В последние 9 лет научные суда «Академик Иоффе» и «Академик Вавилов» использовались этой компанией для морских круизов. В публикации Института океанологии утверждается, что за счет таких круизов с туристами "Иоффе" и "Вавилом" поддерживался весь российский научный флот.

Договор между Институтом океанологии имени П. П. Ширшова и канадской стороной был заключен в 2012 году и предусматривал возможность ежегодной пролонгации.

Посредником между российским НИИ и One Ocean Expeditions выступала кипрская оффшорная компания Terragelida Ship Management Limited.

Затруднения в One Ocean Expeditions начались в 2018 году, когда зафрахтованное турфирмой научное судно «Академик Иоффе» села на мель. По словам исполнительного директора One Ocean Expeditions Эндрю Просина, из-за поломки судна было отменено 9 рейсов, большинство билетов на которые на тот момент были полностью распроданы. Ущерб, в том числе из-за ремонта, составил более 6,5 миллионов долларов.

О том, что в 2019 году круизы также не состоятся, канадская компания узнала меньше, чем за месяц до первого рейса. One Ocean Expeditions поставили перед фактом: зафрахтованные Академик Иоффе и Академик Вавилов остаются в России. Попытки срочно найти другие суда для размещения пассажиров не имели успеха. Канадская компания обанкротилась… На все попытки урегулировать финансовые отношения Институт океанологии РАН заявил того времени, что не имеет никаких договорных отношений с One Ocean Expeditions напрямую. Оба судна были зафрахтованы кипрской компанией и находятся в ее распоряжении в порту Калининградской приписки.

На два судна — Иоффе и Вавилов — были наложены санкции, с тех пор они не заходили в иностранные порты. Именно по этой причине в 2020 году в арктическую экспедицию ходило судно «Академик Мстислав Келдыш», хотя, как говорят сотрудники ИО РАН, состояние этого судна хуже, чем «Вавилов» и «Иоффе», ранее всегда работавшие на арктических экспедициях.

Сейчас канадская компания обратилась в арбитраж с целью взыскать ущерб из Института океанологии имени П. П. Ширшова. Речь идет о 6,5 миллионах долларов за ремонт «Академика Иоффе» и еще 12,5 миллиона долларов за «незаконное прекращение» фрахта.

Кроме того, One Ocean Expeditions говорит, что на борту российских судов осталось собственное имущество туроператора на 1,5 миллиона долларов.

Путин практически постоянно говорит о внимании, которое уделяет Кремль развитию науки России. Но куда идут те миллиарды рублей, которые, по словам Путина, получает российская наука, если возможность проведения научных исследований обеспечивают коммерческие рейсы научных судов стоимостью в десятки или сотни миллионов долларов? Нужны ли гражданские туристы для прикрытия военных океанских исследований? И почему уважаемый научно-исследовательский институт РАН проводит свою коммерческую деятельность через кипрские оффшоры? Многие вопросы – мало ответов…

Тем временем на борту арестованного судна находятся 23 ученых и 38 членов экипажа, дальнейшая судьба которых пока не ясна.

По некоторым данным, в ближайшее время российская наука может лишиться еще одного научного судна. По аналогичному иску также может быть арестовано научно-исследовательское судно «Академик Вавилов».