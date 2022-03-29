Аграрный крах

«У нас есть все, что нужно для развития экономики и сельского хозяйства. От санкций будет страдать не Россия, а экономика Европы и всего мира».

Именно так реагирует на экономическую катастрофу России публичный Кремль.

Уже многое говорилось о невозможности быстрого импортозамещения в России. Санкции ударят практически по каждой отрасли. От финансового сектора до наполнения потребительской корзины рядового россиянина. И, как бы ни орала официальная кремлевская пропаганда, сельское хозяйство будет страдать от международных ограничений ни капли не меньше, а, возможно, и больше, чем другие отрасли.

«Вологодское масло» как символ качества уже давно производится из «пальмы». Но и оно может скрыться с прилавков супермаркетов. Импортная составляющая, «пальма», поставки которой в 2021 году в Россию увеличились на 20 процентов за один год, может оказаться недостижимой в условиях санкций.

А где коровы? А вот с коровами – наоборот. Поголовье сократилось за последние годы на 3 миллиона. Увеличение издержек производителей молока напрямую связано с повышением цен на концентрированные корма (импортного производства), в скором времени может постигнуть «судьба пальмового масла».

Говядина и молоко станут недостижимыми по ценам для рядового гражданина России. Но останутся яйца и курятина!

И здесь не все так просто. С мясом птицы вообще беда. Ведь яйца мясных пород кур вообще практически исключительно импортные. Сегодня в России доля импортного племенного материала «мясных» кур, из которых в том числе выводятся бройлеры, составляет 95–98%. Племенной материал – инкубационные яйца и суточных цыплят – поставляют в Россию две транснациональные компании – немецкая Aviagen Brands и американская Cobb Vantress.

Только для формирования племенного поголовья птицы эти компании ежегодно ввозят в Россию 6 млн суточных цыплят и 400 млн инкубационных яиц. Всего Aviagen Brands и Cobb-Vantress реализуют в России 21 млн голов родительской птицы, что соответствует 100% потребности российского рынка бройлерной птицы.

То есть две западные компании – немецкая и американская – на 90% контролируют рынок курятины в России! Не будет поставок их племенного материала – почти все промышленное производство курятины в стране просто упадет.

Спасение – картошка! Но и здесь «засада»… На зарубежную селекцию, уже локализованную для России, приходится около 70 % посадочного материала.

Приблизительно такое же положение дел, как в птицеводстве (тотальная зависимость от западных технологий), так и во многих других секторах российского сельского хозяйства: в семеноводстве, пестицидах и гербицидах, витаминах для добавки в комбикорме, в ветеринарных препаратах и т.д.

Не из чего выращивать, нечем качественно кормить, нечем лечить. В конце концов, нечем сеять и собирать. Парк агротехники более 50 процентов состоит из импорта. А российская агротехника на 50 процентов состоит из импортных комплектующих. А ремонт? А сервис?!!

Круг заперся. И даже временно оккупированный Крым, на агросектор которого возлагались огромные надежды, не поможет разрушению сельского хозяйства России.

Никуда и не на чем ездить и летать. Нечем лечиться и умываться. Нечего есть и пить. Благодаря Украине скоро станет совсем нечем даже защищаться от «врагов, окруживших бедную несчастную Россию».

Остались для удовольствия только «праздничные» концерты, «победные» лозунги и буква «Z» на металлоломе, в который быстро превращается некогда мощное мировое государство.

Но буквой «Z» сыт не будешь и голый zад не прикроешь.