Агитационная лоботомия

15:14 09 апреля Киев, Украина

«Умом Россию не понять,

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать —

В Россию можно только верить», написал 150 лет назад Федор Тютчев.



Несмотря на критическую ошибку последней строчки, ибо как раз верить россии ни в коем случае нельзя и даже преступно, первая строчка нам вполне понятна и не вызывает никакого внутреннего сопротивления.



Действительно «Умом россию не понять»… По крайней мере, трезвым и не больным умом. Как, когда-то образованная страна (ну, так о ней думают сами россияне), за несколько десятилетий, которые для истории – мелочь, смогла превратиться из родины Лермонтова, Пушкина и Достоевского в страну упрямых истуканов, которые не живут, а – существуют в своем ватном болоте, не понимая, что, кроме болота, существует другой, совершенно противоположный, яркий и добрый мир?



Коллективная потеря ума? Исторический феномен? Генетическое извращение? Нет!



Пропаганда!



/>Кремль настолько виртуозно вливал в глаза и уши собственного общества откровенную ложь, что полностью изменил мировоззрение и саму сущность целой нации, превратив россиян в помешанных, кровожадных нравственных нищих.



Главное оружие пропаганды – влияние на эмоции, а не на ум. Как только мы включаем голову, тратим усилия на то, чтобы подумать, что до нас доносят СМИ, мы можем найти ложь и перекручивание. Кремлевская пропаганда умело лишила россиян средств анализа и сравнения, сосредоточив свое влияние исключительно на эмоциях.



Эмоции гораздо сильнее по степени воздействия на сознание, чем те стимулы, которые мы получаем от областей мозга, отвечающих за анализ и построение логических цепочек. Кремлевская пропаганда, как мощное оружие совершенно нелогично в своих действиях (учитывая общецивилизационные ценности), власти кремля, отделила население России от логики, практически приравняв любые логические размышления и выводы к экстремизму.



Уничтожение оппозиционных неправительственных СМИ в России исключило возможность даже попыток сравнения информации из разных источников. Тысячи прокремлевских СМИ остались «один на один» с остатками изуродованного пропагандой ума простых граждан. И начали без стыда и без всяких ограничений транслировать откровенное пропагандистское дерьмо.



При однобокости и безальтернативности такого информационного «питания», российское общество вынужденно воспринимает «за чистую правду» весь этот бред об Украине, которым их кормит кремль. Рупоры кремля, своими подчеркнуто эмоциональными выступлениями и обращениями, несмотря на откровенную чепуху их «проповедей», достигают своей цели.



Россия не верит в правду. Она ее не знает. А те незначительные «крошки» правды, которые пробиваются к ним через блокаду СМИ и интернет-ресурсов, воспринимаются россиянами как ложь. Это неудивительно. На фоне массированного «оболванивания» нации, правда, становится практически незаметной.



Кремль своей пропагандой внушил россиянам свой воображаемый мир. Мир покорности и нищенства, безнравственности и духовной немощи, в котором им даже по-своему комфортно. Любая попытка «открыть глаза» и понять реальность, какова она на самом деле, вызывает только внутреннее сопротивление и агрессию.



Воображаемое русское «скрепное» мировоззрение сформировалось не за один месяц или год. Десятилетиями реальность постепенно заменялась фейками о «величии», «богоугодности» и «имперском будущем». Без такой подмены власти кремля не удержались бы даже месяц в своих креслах. Но, единственное, что смог «построить» путин и Ко – мощная машина пропаганды и внушения.



Поэтому, не сменив власть россии, не разрушив провластные средства и механизмы агитационно-пропагандистского влияния на общество россии, нельзя ожидать каких-либо положительных сдвигов в сознании россиян.