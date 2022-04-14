Афганский ключ для Востока

Министр иностранных дел России Лавров уж очень хотел, чтобы американские военные покинули Афганистан. Еще два года назад, он отмечал, что «конфликт в Афганистане не имеет военного решения.

Единственный возможный путь урегулирования - достижение мира политико-дипломатическими средствами. Выступаем за полный вывод иностранных войск из страны». Спал и видел. И вот, наконец, его мечты осуществились. Но пойдет ли на пользу Кремлю вывод военного контингента США из Афганистана? Очевидно, что нет.

Войска НАТО почти покинули Афганистан. Сейчас идут американцы. В стране наступил хаос. Власть практически захватил запрещенный в России «Талибан», представителям которого еще недавно Лавров жал руку на дипломатическом приеме. Под самым боком России формируется очаг напряжения, ставит под угрозу мир и покой бывших республик СССР в Средней Азии. Бои идут на севере страны на границе с Таджикистаном и Узбекистаном. Это, безусловно, вызывает беспокойство в Душанбе, Ташкенте, Ашхабаде.

Еще недавно Лавров становился на защиту полицентрического мира, говоря что «коллективный исторический Запад, который доминировал в течение пятисот лет над всеми, не может не осознавать, что та эпоха безвозвратно уходит, но хотел бы удержать ускользающие позиции, искусственно затормозить объективный процесс формирования полицентрического мира». Для Афганистана процесс «формирования полицентрического мира» наступил. Похож на Конец Света ... Из-за вооруженного наступления тех, кому Лавров жал руку в Москве, приостанавливает работу российское консульство в Мазари-Шарифе. Афганские солдаты сотнями бегут в Таджикистан, Путин звонит Рахмону, возникает вопрос о предоставлении Таджикистану помощи как по линии ОДКБ, так и в двустороннем порядке. Афганистан снова подпадает под власть мракобесов.

Россия вынуждена будет «заполнять пустоту», образовавшуюся после выхода стран НАТО из Афганистана, которые почти двадцать лет сдерживали исламистскую угрозу российским интересам в регионе. Есть ли у России ресурсы на Афганистан? Еще не все потрачено в Крыму, на востоке Украины, в Сирии, Ливии, ЦАР? Опять придется затягивать пояса, ибо, если Россия не «впишется» за Таджикистан и другие бывшие республики, помощь им охотно предоставит Анкара.

Турция готова углублять сотрудничество с Таджикистаном в вопросах обороны, безопасности и военной промышленности, а также делиться опытом в области безопасности границ и борьбы с терроризмом, заявил Хулуси Акар в Душанбе. Аналогичные вопросы обсуждались в Бишкеке.

«С учетом нестабильной ситуации в регионе и растущих угроз, особенно в связи с осложнением ситуации в Афганистане, военно-техническое сотрудничество является актуальным и своевременным», - заявил на переговорах с Акаром президент Киргизии Садир Жапаров. Он выразил готовность к дальнейшему развитию и расширению сотрудничества в интересах мира и стабильности в обеих странах и регионе в целом.

Кроме этого, Анкара обещает взять на себя обучение и подготовку киргизских военных специалистов. Впрочем, в Турции проходят подготовку военные всех стран Центральной Азии и Турция увеличивает для них квоты. Ранее турецкий министр побывал в Нур-Султане и Ташкенте.

За эту помощь Анкара просит немного - признать FETO террористической организацией (так власти Турции называют организацию оппозиционного исламского общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена и его движение «ХИЗМЕТ», которые пытались совершить в 2016 году государственный переворот), а их сторонников, скрывающихся на территориях дружественных стран, выдать Турции. С Киргизией, вполне вероятно, этот вопрос уже закрыт, после встречи Реджепа Эрдогана с президентом Киргизии Садиром Жапаровым в Анкаре.

Из стран региона пока только Туркменистан остается охваченным турецким влиянием. Но уже осенью он пополнит ряды Тюркского совета - международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ. Туркменистан готов присоединиться к тюркскому совету, правда, если получит особый статус, что уставом этой структуры не предусмотрено. Но этот вопрос обязательно будет решен.

При этом интересно, что и Азербайджан, и Казахстан, и Узбекистан, и Киргизия дружно лоббировали присоединение Туркменистана к ТЮРКСОЙ. Российские предложения такого рода особого энтузиазма не встречали и не встречают. Распределение под новые геополитические реалии постсоветского пространства продолжается с нарастающей интенсивностью и значительными результатами в пользу Анкары. Российские интеграционные проекты победные только на словах. Турция со своей стратегией построения империи заполнит тот вакуум, который возникает в регионе. Похоже, что мечты о прокремлёвской Средней Азии так и останутся мечтами «бункерного руководителя» и его окружения.