Адекватность наказания

С самого начала войны, с 24 февраля 2022 года, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине документирует нарушения происходящих в стране международного гуманитарного права и прав человека. Большинство из этих обвинений касаются нарушений, которые могут быть приравнены к военным преступлениям.
Недавно, 10 мая 2022 года, на официальном сайте Управления Верховного Комиссара по правам человека ООН был опубликован пресс-брифинг по ситуации в Украине Матильды Богнер – главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.
Страшные по своему содержанию строки текста, ужасные факты и цифры… Тысячи убитых и раненых мирных граждан, изуродованные судьбы простых людей, детей. По данным мониторинговой миссии ООН в настоящее время жертвами преступной войны стали 7061 гражданских людей, из них 3381 человек убиты и 3680 ранены. Понятно, что фактические цифры значительно выше, потому что сейчас учтены только те жертвы, которые смогли подтвердить представители Мониторинговой миссии на территориях, освобожденных от оккупации Вооруженными Силами Украины.
Страшно даже вообразить общее количество жертв. Киевщина, Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Херсонщина, оккупированный Донбасс, Николаевщина… Десятки тысяч безвинно пострадавших от рук российских преступников, как бешеные собаки, сорвавшиеся с цепи, сеют зло, разрушая все вокруг себя. Мерзкие уроды, вскормленные империей сплошной злобы, понимая свою неполноценность, пытаются уничтожить все, что не укладывается в уродливую кремлевской ложью картину мира. Привычного для них мира темноты, страданий и преступлений.
Каждая трагедия тщательно документируется. Представители Мониторинговой миссии ООН выезжают на места преступлений, собирают факты, опрашивают свидетелей, ищут и находят многочисленные доказательства военных преступлений, совершенных российскими варварами. Страшная по своей сути, но такая необходимая работа. От рассказов пострадавших и свидетелей седеют волосы. Далеко не каждый человек способен выдержать страшные исповеди и своими глазами увидеть последствия, которые оставил после себя «русский мир».
Но – это необходимо. Зло не должно остаться безнаказанным. И тех зверей, которым удастся остаться в живых, обязательно ждет суд и справедливое наказание.
Понятно, что правосудие должно быть беспристрастным. Но, читая в конце пресс-брифинга о том, что представители миссии имеют «достоверную информацию о пытках, жестоком обращении и содержании под стражей без связи с внешним миром Вооруженными силами Украины военнопленных, принадлежащих российским вооруженным силам и связанным с ними вооруженным группам», напрашивается справедливый вопрос: Вы ничего не попутали, уважаемые? Вы ставите рядом в своих выводах зверскую сущность оккупанта и справедливый гнев тех, кто защищает свою землю от захватчика? Вы пытаетесь найти преступление в полностью адекватной реакции защитников на попытку уничтожения Украинской Нации?
Кто-то может сказать, что «закон есть закон». И что он должен быть одинаково суровым для всех. Людей…
Но ни в коем случае нельзя ставить на одни ступени и судить по одним меркам Людей и зверскую нелюдь, ворвавшуюся в мирное жилище и пытающуюся тебя уничтожить!
Наказание первобытного зла должно быть симметричным. И те мерзавцы, которые останутся в живых, должны позавидовать своим погибшим!
Недавно, 10 мая 2022 года, на официальном сайте Управления Верховного Комиссара по правам человека ООН был опубликован пресс-брифинг по ситуации в Украине Матильды Богнер – главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.
Страшные по своему содержанию строки текста, ужасные факты и цифры… Тысячи убитых и раненых мирных граждан, изуродованные судьбы простых людей, детей. По данным мониторинговой миссии ООН в настоящее время жертвами преступной войны стали 7061 гражданских людей, из них 3381 человек убиты и 3680 ранены. Понятно, что фактические цифры значительно выше, потому что сейчас учтены только те жертвы, которые смогли подтвердить представители Мониторинговой миссии на территориях, освобожденных от оккупации Вооруженными Силами Украины.
Страшно даже вообразить общее количество жертв. Киевщина, Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, Херсонщина, оккупированный Донбасс, Николаевщина… Десятки тысяч безвинно пострадавших от рук российских преступников, как бешеные собаки, сорвавшиеся с цепи, сеют зло, разрушая все вокруг себя. Мерзкие уроды, вскормленные империей сплошной злобы, понимая свою неполноценность, пытаются уничтожить все, что не укладывается в уродливую кремлевской ложью картину мира. Привычного для них мира темноты, страданий и преступлений.
Каждая трагедия тщательно документируется. Представители Мониторинговой миссии ООН выезжают на места преступлений, собирают факты, опрашивают свидетелей, ищут и находят многочисленные доказательства военных преступлений, совершенных российскими варварами. Страшная по своей сути, но такая необходимая работа. От рассказов пострадавших и свидетелей седеют волосы. Далеко не каждый человек способен выдержать страшные исповеди и своими глазами увидеть последствия, которые оставил после себя «русский мир».
Но – это необходимо. Зло не должно остаться безнаказанным. И тех зверей, которым удастся остаться в живых, обязательно ждет суд и справедливое наказание.
Понятно, что правосудие должно быть беспристрастным. Но, читая в конце пресс-брифинга о том, что представители миссии имеют «достоверную информацию о пытках, жестоком обращении и содержании под стражей без связи с внешним миром Вооруженными силами Украины военнопленных, принадлежащих российским вооруженным силам и связанным с ними вооруженным группам», напрашивается справедливый вопрос: Вы ничего не попутали, уважаемые? Вы ставите рядом в своих выводах зверскую сущность оккупанта и справедливый гнев тех, кто защищает свою землю от захватчика? Вы пытаетесь найти преступление в полностью адекватной реакции защитников на попытку уничтожения Украинской Нации?
Кто-то может сказать, что «закон есть закон». И что он должен быть одинаково суровым для всех. Людей…
Но ни в коем случае нельзя ставить на одни ступени и судить по одним меркам Людей и зверскую нелюдь, ворвавшуюся в мирное жилище и пытающуюся тебя уничтожить!
Наказание первобытного зла должно быть симметричным. И те мерзавцы, которые останутся в живых, должны позавидовать своим погибшим!
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