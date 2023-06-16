Адаптация скота

Ну вот только что, 27 мая, на Грушинской конференции, проходившей под претенциозным названием "Параллельные реальности в российском обществе: множественность жизненных миров на фоне конфликта", прозвучали утверждения, что граждане россии в целом адаптировались к "геополитическим изменениям" (ну что делать, если слово "Война" запрещено в россии), а уровень тревожности и индекс потребительских настроений тоже находятся на приемлемом уровне, "адаптация" россиян и уровень этой "тревожности" вышел на новый уровень (простите за тавтологию).

Возможно, что и не "все птицы могут долететь до середины Днепра", а вот БПЛА спокойно долетели до Белокаменной и ее пригородов. Жители Рублевки, Красногорского и Истринского района, Новой Москвы и улиц самого "очага зла" - Ленинского проспекта, Профсоюзной улицы и улицы Атласова, сегодня утром "адаптировались" к новым реалиям под взрывы и жужжание моторов "подарков из Украины". Без жертв среди мирного населения. Пока что, без жертв...

Интересно, задают ли себе вопрос "простые" россияне, почему тысячи погибших от таких же российских БПЛА мирных граждан Украины - это "СВО", а взрывы возле москвы - это "коварный террористический акт"? Остались ли те "простые" вообще? Или ржавчина кремлевской пропаганды уже настолько выела мозги, что последняя извилина мозга окончательно превратилась в букву "Z"?

Несмотря на "выводы специалистов" россияне не "адаптировались" к войне. Те, для кого стало "невыносимо жить в фашистской стране-агрессоре", уже либо выехали за границу, либо оказались в тюрьме, выразив свой протест. Те, кто не принял эту войну, но не смог/не захотел уехать из проклятой страны, перешли в эмиграцию внутреннюю. Таких критически мало для любого существенного сопротивления преступным действиям путинского режима. А подавляющему большинству никакая "адаптация" вообще не нужна. Потому что они и до 24 февраля 2022 года проживали жизнь бессловесного скота и для них ничего не изменилось.

Но "скот" центрального региона испугался утренних событий. Какая война на москве? Нет, не слышали! А оказывается, что центральное "стойло" тоже под угрозой! И не факт, что послезавтра, "щедрая рука" власти выльет в кормушку очередное ведро жалких помоев на прокорм. Москва и другие, более отдаленные регионы россии уже давно "мы и они". Как же радовались сегодня корреспонденты соц сетей из Курска и Белгорода, спрашивая у "масквичей" "Что, уже и к вам прилетело?!!!". А "простая" москва выражала сожаление, что БПЛА "облетели Рублевку и Огарево". Порадовали себя дописями час - и затихли... Ждут продолжения банкета? Или даже такие события не могут преодолеть историческую российскую народную апатию, которую кремлевская пропаганда почему-то решила назвать новой "политической ценностью" российского общества?

Трудно Украине одолеть такого врага. Глупого по своей сути да еще и под руководством записного вора с изуродованной психикой. Мы победим, обязательно! Но все острее встает вопрос, что делать потом? Как удалить весь гной и смрад из российского общества? А оставлять у своих границ такую язву смерти подобно. Более двухсот тысяч черных мешков, экономические потери, социальный кризис и общий упадок ничему не учат моральных нищих из обреченной страны.

Трудно поверить, что такая желанная и неизбежная (скорее бы!) смерть слепого на всю голову кормчего сможет отклонить курс российского дредноута от катастрофы. Слишком велика у этой общины инерция. Чем скорее Украина вместе с демократическими странами-партнерами сможет корректировать путь аварийного судна, тем больше шансов для самих россиян не оказаться на дне, а попытаться все же добраться до берега и начать новую жизнь.