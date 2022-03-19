А репа не треснет?

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время дебатов в парламенте страны назвал южную часть Курильских островов, которые считает своими исконными японскими территориями. Недоимперии, втянутой Путиным в кровопролитную бойню против Украины с целью захвата ее территории, становится все труднее удерживать те куски территорий других государств, которые она уже давно откусила, но так и не смогла проглотить.

Территориальные споры и конфликты затрагивают все участки границы России, кроме границы с Белоруссией, Южной Осетией, Монголией и КНДР. При этом Южная Корея, считающая частью своей территории остров Ноктундо, в Россию уже предъявляет территориальные претензии.

Спор по поводу границы с Норвегией касается акватории Баренцева моря. Россия проводила границу у берегов Шпицбергена, тогда как Норвегия считает, что граница должна быть равноудалена от Шпицбергена до Земли Франца-Иосифа и Новой Земли.

Российско-финский территориальный спор касается части территории Карелии, присоединенной к России по Московскому и Парижскому мирным договорам. Сегодня значительная часть населения Финляндии желает возвращения отвергнутых территорий.

Территориальный спор между Россией и Эстонией касается «Саатсеского сапога». Особую опасность для России представляет членство Эстонии в блоке НАТО, что может усилить конфронтацию между РФ и США и европейскими странами.

От территориальных претензий Латвия официально отказалась в 2007 году для вхождения в Евросоюз. Устав Европейского союза требует от членов отсутствия неурегулированных участков границы, потому в результате целый район Латвии остался в составе России. Однако, поскольку отказ от спора был вынужденным, вполне вероятно, что при наблюдающейся сейчас благоприятной политической конъюнктуре Латвия вернет этот вопрос в политическую повестку дня.

Литовские претензии касаются части территории Калининградской области, которая осталась наедине против Европы, разъяренной путинской агрессией против Украины.

Территориальный спор с Абхазией касается села Аибга. Данный спор не решен в связи с нежеланием Абхазии отдавать значительную, по меркам непризнанного государства, территорию.

Вокруг реки Самур существует давний русско-азербайджанский спор.

На границе между Казахстаном и Россией тоже не все спокойно. Нынешнее распределение территорий не отражает географические и этнические особенности, но носит исключительно административный характер. Налицо четыре потенциальные точки возникновения территориального конфликта между Казахстаном и Россией.

В китайских учебниках истории часто вспоминают, что почти вся Сибирь, включая и Западную Томскую область, – это временно потерянные китайские территории. А в книжных магазинах КНР продаются географические карты-пособия, в которых показаны русские территории (включая Приморье, остров Сахалин, Восточную Сибирь и др.), якобы принадлежавшие Китаю еще со времен первой династии Цинь в III в. до н.

Сегодня Китай претендует, прежде всего, на Амурскую область, Еврейское АО, юг Хабаровского края, Приморский край, Республику Тива, части Забайкальского края и Бурятии.

Спор между Россией и США касается акватории Берингова пролива. Граница была официально установлена договором между СССР и США по так называемой линии Бейкера-Шеварднадзе, который так и не был ратифицирован. В результате участок границы остается неурегулированным.

Кроме этого, в России есть еще два больших территориальных спора, в которых задействованы интересы сразу нескольких государств: Арктика и Каспийское море.

В споре вокруг Каспийского моря участвуют пять стран: Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, Иран.

В настоящее время приарктическими государствами считаются Россия, Канада, США, Норвегия и Дания, на этот статус также претендуют Исландия, Швеция и Финляндия, хотя они не имеют с Арктикой океанических границ.

Кремлю все мало! Вместо того чтобы утолить свои непомерные аппетиты и попытаться наладить жизнь людей хотя бы в центральной части России, которая по уровню общей деградации «успешно» катится к средневековью, болезненные имперские фантазии полоумного кормчего толкают Россию к захвату новых территорий.

Путин, как собака на сене, гребет под себя все.

Господин П., а «репа не лопнет»? Кажется, уже трещит…

Именно в то время, когда Кремль обламывает свои когти об Украине, другие страны, в которых прожорливый захватчик смог «отхватить» части территорий, имеют уникальную возможность вернуть свое. Частично обескровленный защитниками Украины враг не сможет так же по-прежнему защищать захваченное! В конце концов, Россия может не только потерять «ворованное», но и быть разорвана в клочья крайне разъяренными агрессивными действиями Кремля «соседями».