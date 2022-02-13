Fiction Urchin, демонстрация военной мощи Украины для агрессивного соседа

Откровенно агрессивная политика путинского Кремля привела к резкому повышению напряжения в Европе. Болезненная гиперамбициозность и неприкрыто агрессивные намерения «имперского вождя» вызывают серьезное беспокойство не только в Европейских политиков, но и за океаном. Североатлантический альянс, в соответствии со своими уставными документами, стремится обеспечить свободу и безопасность своих стран-членов с использованием политических и военных средств. НАТО придерживается общих для Альянса ценностей демократии, свободы личности, верховенства права и мирного разрешения споров и поддерживает эти ценности во всем евроатлантическом регионе.

Сотрудничество НАТО с Украиной имеет большое значение для обеспечения мира и стабильности на евроатлантическом пространстве. Географически Украина занимает ключевое место на пересечении Восточной и Западной Европы. Начиная с 2014 года Украина фактически выполняет роль форпоста, первым на себе почувствовал агрессию Кремля. Поэтому, вполне понятно помощь Североатлантического альянса нашей стране. Тактические тренировки спецназовцев Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины и их американских коллег из состава воздушно-тактической группы ССО Вооруженных сил США в Европе Fiction Urchin начались 17 сентября на одном из военных аэродромов Воздушных Сил близ Винницы. Тренировки проходят в рамках стратегического командно-штабного учения «Объединенные усилия 2020», что позволит продемонстрировать готовность Украины дать отпор вооруженной агрессии самостоятельно и с использованием механизмов международной поддержки, а также - повысить совместимость с силами и средствами НАТО. 20 сентября 2020 Силы специальных операций Украины и 10-й группы спецназа армии США провели учения FRIES с помощью самолета CV- 22 ВВС США, который находится на вооружении у 352-го крыла сил специальных операций Королевских ВВС. В ходе занятий отрабатывались навыки взаимодействия спецназовцев дружественных стран при выполнении прыжков с парашютом в свободном падении, десантирование с помощью канатов и взаимодействие в рамках операций на море.

Спецназовцы 352-го крыла сил специальных операций Королевских ВВС Милденхолл, Англия, и 10-я группа спецназа армии США направлены в Украину в рамках учений «Fiction Urchin», чтобы продемонстрировать активную позицию НАТО Черноморского региона, поддержать потенциал украинских сил обороны и активизировать усилия по набору персонала с помощью различных учебных мероприятий.

Демонстрация единства намерений стран-членов НАТО и Украины по защите демократических ценностей должна предостеречь путинскую власть от дальнейшей эскалации напряженности в регионе.