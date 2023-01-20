Люди с психическими расстройствами в здоровом цивилизованном обществе вызывают сочувствие и потребность в оказании помощи, защиты и лечения. Человек с психиатрической нозологией не виноват в том, что неожиданно или постепенно потерял связь с реальностью и оказался в своем собственном искривленном болезнью мире. «Тихими» заботятся родные и близкие. Те, кто нуждается в постоянной профессиональной помощи и лечении, находятся в стационарных заведениях. Без принуждения, по собственной воле или решению родных, понимая, что без посторонней помощи они не справятся с реальным миром с его правилами и вызовами. Но есть и такие больные, которые сами становятся вызовом для общества, нормальных с точки зрения психиатрии людей. Они представляют угрозу себе или окружающей обстановке. Таких не спрашивают, соглашаются ли они на лечение. Их изолируют и лечат принудительно.

Страшная психическая болезнь Путина и его окружение прогрессирует с каждым днем. Это, пожалуй, первый случай в истории, когда психическое расстройство имеет признаки эндемической болезни, потому что из «первого кремлевского пациента» путинизм уже охватил практически целую нацию на огромной территории, которая превратилась в сборище бездушных аватаров. Не был ли Путин первым, а является лишь продолжателем разрушительного смертельного заболевания целой страны? Но он станет последним…

Считается, что кремль готовится к затяжной войне. За счет чего современная власть россии может позволить себе месяцы и годы боевых действий? Какие внутренние резервы есть у страны, которая уже одной ногой стоит над пропастью разрушения и забвения? Доверять лжи путина о том, что экономическая мощность россии на военных рельсах в 2-3 раза превышает совокупную способность демократических стран? «Россия в год производит столько ракет, сколько все военные заводы мира»? Чушь, понятная даже твердолобым россиянам (к сожалению – не всем). Кремль не готов к длительной войне и сам это понимает. Единственная надежда, что остается путину и его окружению – общая мобилизация и попытка «завалить» украинских Защитников сотнями тысяч обреченных на убой марионеток путинского режима.

Путина не волнует кратность размена. Один к 10, до 100 или 1000 – нет никакой разницы для того, кому собственный народ только средство неконтролируемого обогащения и удовлетворения собственных больных амбиций. «Победа любой ценой», даже за счет уничтожения собственного населения. Какая «свобода» или «демократия» может быть в обществе, которое потеряло собственный разум и с обреченной покорностью наблюдает за тем, как кремлевский паук уничтожает последние надежды на дальнейшую жизнь страны.

Российский диктатор уже внес в госдуму законопроект о денонсации задним числом, то есть, с 16 марта 2022 года, международных договоров России с Советом Европы. Среди наиболее значимых – Устав Совета Европы и Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Таким образом, он полностью развязывает себе руки для усиления репрессий внутри РФ и продолжения войны против Украины «любой ценой». Понятно, что следующим шагом будет внесение изменений в два закона – «О чрезвычайном положении» и «О военном положении». Пока законы действуют в старой редакции, Россия должна уведомлять Совет Европы в случае их введения. И тогда – все… Любых, даже призрачных факторов, сдерживающих уничтожение российского социума, пути практически лишился. «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город»...

Но в последнее время даже в такую победу веры в кремлевских пауков становится все меньше. Даже «карманный пьяница» путина, по совместительству «Зампред Совбеза РФ», медведев во время очередных угроз применения ядерного оружия допустил «проигрыш ядерного государства» (россии) в войне. Не отстает от него и «патриарх» русской феесбешно-псевдорелигиозной секты РПЦ гундяев. «Всякое желание уничтожить россию будет означать конец мира» - пророчество вроде «весь мир в трухе», как «единственный выход» по мнению «наместника Господа на земле российской»…

Через неполный год после начала агрессии путинской россии против Украины человечество оказалось на грани существования. Европейский парламент проголосовал за создание специального международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины, совершенное политическим и военным руководством России. Похвально. Молодцы! Но будет ли кому и кого преследовать, если сейчас не объединиться «всем миром» и не уничтожить врага, не оставив ему никаких шансов не только на победу, а даже на такой уж «мечтаемый» им «конец света»…