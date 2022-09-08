Каждому свое

Практически все, что происходит в жизни общества Хомо Сапиенс, кому-то выгодно. Так или иначе. С приобретениями и достижениями все ясно. Они идут на пользу всему обществу. Человеческие беды и проблемы тоже имеют своего конечного бенефициара. То, что абсолютно не выгодно обществу, может быть выгодно одному человеку или определенной группе лиц. Даже не прибегая к конспирологическим теориям, абсолютно понятны, например, выгодоприобретатели в случаях пандемий, которые в последнее время наносят мощные удары по мировой экономике и, в общем, жизни людей, собирая при этом еще и обильную кровавую жатву.

Даже природные явления и стихийные бедствия у одних уносят жизнь, дома, надежды, а другим – предоставляют возможности по обогащению или улучшению собственного положения.

Война, как квинтэссенция человеческого горя, всегда преследует чьи-то интересы. Явные, скрытые, косвенные. Иногда настоящие цели войны становятся понятными впоследствии, через определенный промежуток времени после ее завершения. Рано или поздно, но тайное всегда становится явным. Как-то исторически так складывается, что в большинстве войн за последние века те, кто начинал войны ради своих собственных интересов, оказались в роли проигравших, а не победителей, заплатив за свои агрессивные намерения и действия такую цену, что не идет ни в какое сравнение даже с вожделенными агрессором возможными трофеями.

В середине прошлого века в самой страшной и жертвенной за всю историю человечества войне сошлись два мощных агрессивных государства. Начиная Вторую Мировую Войну, Гитлер хорошо понимал, что ему будет противостоять практически равный соперник, сталинский СССР, ни в чем не уступавший Германии тех времен. Гитлер хорошо подготовил свою армию и страну к боевым действиям. Как равный с равным, среди которых один был более наглым и быстрым. Именно на это рассчитывал фюрер. Он ошибся. Рискнул, и все проиграл. Войну, свою страну, собственную жизнь.

Современный кремлевский фюрер не видел для себя никаких рисков в том, чтобы поглотить с помощью оружия соседнюю страну. Небольшую по сравнению с агрессором. И слабую по докладам разведки и всевозможных советников-ближников. Какую, тем более, уже удалось частично победить в 2014 году, украв у нее часть территорий и не получив в ответ практически никакого наказания.

Желаемая во всех измерениях украинская земля не давала покоя кремлевскому диктатору в течение восьми последних лет. Богатства недр, плодородная земля, трудолюбивые люди – будущие рабы псевдоимперии.

Всё так. Все есть: и недра, и плодородные поля, и трудолюбивые люди. Глобальная ошибка кремля крылась в «маленькой безделушке» – отношении этих людей к собственной свободе и независимости. Украинцы никогда не были рабами и любое иго всегда слетало с шеи украинцев. Быстро или медленно – нет разницы. Главное – факт – украинец не может жить под игом оккупанта.

Выгодно ли было это массовое военное преступление под видом «спецоперации» путина? Безусловно. «Молниеносная победа» закрепила бы его власть. Позволила бы и дальше обманывать россиянам «скрепляющей» ложью и бредом об «избранности» и «силе» россии и «мудрости» кремлевской власти, которая смогла «отстоять собственную территорию от нападения укробандеровцев, которые вот-вот…».

Выгодна ли эта война простой россии? Безусловно, нет. Уже 50 000 убитыми и гораздо более ранеными и травмированными оккупантами… Миллиардный ущерб и без того слабой и разворованной экономики… Разрушение производства… Безработица… Международное изгнание отовсюду, где только возможно… Социальный кризис, уже приобретающий признаки общенациональной катастрофы…

Именно такую цену уже заплатила и продолжает платить россия за причудливые мечты и преступные действия собственных властей. И эта цена с каждым днем растет. И это справедливо. Нас украинцев это не может не радовать. Хотя вряд ли это хоть как-то утолит нашу боль потерь и ненависть к наглому врагу.

Война окончится. Вместе с врагом. Нашей победой. Такими темпами, как сейчас, это уже дело обозримого будущего. И при подписании кремлем капитуляции выяснится очень странная для московии, но уже окончательно понятная и ожидаемая нами, украинцами, вещь.

Настоящим конечным бенефициаром этой страшной войны, несмотря на все ужасы и потери, беды и разрушения, станет НОВАя Украина. Мощная и, как никогда, единая. Признанная международным демократическим сообществом. В кругу настоящих друзей и единомышленников.

А проигравший и уничтоженный агрессор так и останется наедине со своими бедами и проблемами в разрушенной стране без всяких трофеев. А главное – без всяких надежд на улучшение за чужой счет своей собственной никчемной жизни.