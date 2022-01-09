99%=1%: простая формула режима

30 лет назад произошло событие, полностью изменившее геополитическую ситуацию на планете. Колосс СССР не смог устоять на глиняных ногах и все же упал в бездну небытия.

Закончилась эпоха строительства иллюзий…

Прекращение существования СССР имело значительные социальные, политические, экономические и другие последствия. С распадом Союза ССР приобрели государственную самостоятельность 15 бывших союзных республик. Где некоторые из них избрали сложный путь демократического развития, где оставшиеся на принципах авторитаризма и не захотели или не смогли изменить жесткую вертикаль власти на развитие прав и свобод граждан.

Россия стала правопреемницей Союза, оставившего после себя большое разнородное, плохо структурированное евразийское пространство. За прошедшие после распада СССР годы новейшие власти России так и не смогли "погасить" противоречия между "центром" и "провинциями", которые были одной из главных причин падения империи СССР. Напротив, разница между социально-экономическим развитием и уровнем жизни «двух столиц» и регионами приобрела катастрофические масштабы.

Ошибки социально-экономической политики Кремля, недофинансирование и чрезмерное скачивание ресурсов с территорий провоцируют масштабный отток населения из депрессивных территорий в благополучные регионы. Силы, приведшие к распаду СССР, продолжают действовать и сейчас. Степень централизации, характерная для тоталитарных режимов, в определенном отношении стала еще больше. Доминирование Московского и Питерского регионов приобрело невиданный размах. Одна седьмая часть обитателей страны и большая часть работающих находятся в Москве.

Почти все аналитики, занимающиеся статистикой денежного обращения, утверждают, что более половины ресурсов распределяется в Москве и близлежащих территориях, что вызывает огромное напряжение. Рост социально-экономических показателей сосредоточен на 1% площади гигантской страны, а остальные 99% не живут – а выживают.

Уже далеко не первый век Россия живет в состоянии чрезмерной централизации и колониальных регионов, из которых высасывается ресурс.

Современная Россия живет по полной аналогии с «заключительным СССР», когда любая деятельность страны была зарегламентирована бесконечными программами, вроде продовольственной, космической и любой другой.

Кремлю не интересен реальный результат деятельности. Современную власть России привлекает лишь достижение определенных показателей, регламентирующих центр, а не регионы. Бумажные статистические «свершения и достижения», не имеющие практически никакого отношения к реальному положению дел в стране снова, как и при СССР, полностью «оторвали» кормчего и его окружение от реальной жизни России.

Десятки миллионов простых рядовых россиян, не имеющих отношения к «нефтегазовой трубе» находятся в совершенно иной реальности, чем «построили» себе чиновники из высоких кабинетов.

Центральная власть России настолько слаба, что не может обойтись без принудительной идеологии и силовой поддержки карательных органов, направленной на предотвращение «поднятия головы» даже отдельными гражданами. За десятки лет правления Путина механизм культивации «серости» разукрашенной призрачными «скрепами» достиг практически своего апогея. Но несмотря на все усилия власти по сохранению собственного доминирования, отвергнутое ею российское общество накопило уже чрезмерное количество приближающегося к своей «критической массе» социального напряжения.

По исторической логике Россия находится накануне «Большого Взрыва». Огромная территория так и не стала "единственной страной".

Социальные, экономические, этнические и межконфессиональные противоречия не оставляют Кремлю надежд на «бесконечность» власти. 30 лет назад Мир стал свидетелем распада одной огромной Социалистической империи. На очереди – правопреемница.

Возможно, прав был Лао-цзы, когда сказал: «Если кто-то причинил тебе зло, не желай мести. Сядь на берегу реки, и скоро ты увидишь, как мимо тебя проплывет труп твоего врага»…