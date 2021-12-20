85 - столько тысяч пришло на митинг в Хабаровске

10:55 20 Июль Киев, Украина

Опять не срослось ... У Кремля ... Ну что за год такой? Что ни планирует руководитель, как ни стараются его поплечники – а все «мимо кассы»! А тут еще очередной рекорд в Хабаровске. 85000 на митинге! Более того, после событий 1991 года, такого количества недовольных граждан на площадях Россия не видела. Не помогли Кремлю ни призывы «разойтись», ни фото автозаков, следующие по железной дороге на Дальний Восток, ни «феноменальное предотвращение террористического акта». Не таких действий ожидали люди от Кремля. Но Империя, стараясь не потерять свое лицо, все больше его теряет. Даже если предположить, что оно (лицо) у нее (Империи) было ...

За Хабаровском поднял голову Владивосток. Принципиально то, что многотысячный митинг в этом городе не был санкционирован властями. И никого не арестовали! Очевидно, силовики Владивостока тоже начинают иметь свою «голову на плечах» и понимают последствия слепого выполнения распоряжений Кремля. И уже почти неважно, уголовник Фургала или политический заключенный. Дальний Восток уже вышел в своих намерениях за пределы «фургализации» края. «Москва вон»! Сейчас именно этот тезис становится главным месседжем народного недовольства. Дальний Восток сейчас демонстрирует всей России возможности настоящей свободы воли и духа.

Ситуация в регионе становится критической по намерениям. В первую очередь, по намерениям власти применять откровенно антинародные и уголовные средства «успокоения толпы». Не о таких намерениях говорит сам факт «предупреждения возможного теракта»? Простой блеф, или подведение идеологической подоплеки под возможные трагические события, настоящий след от которых потом поведет совсем не в сторону «международных террористов»? Страшная мысль, но разве не было в Новой истории России событий, которые внушали бы именно такие мысли? Упаси Бог простых россиян от такого развития событий, которых даже «врагу своему не пожелаешь».