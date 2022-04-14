Оккупация полуострова Крым российскими захватчиками привела к катастрофическим последствиям в вопросе обеспечения жителей полуострова качественной водой. Ранее материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде благодаря Северо-Крымскому каналу, соединяющему главное русло Днепра с островом. Канал наполнял крымские водохранилища, в которые также поступала вода из природных источников и осадков. Воды Днепра выращивали виноградники, наполняли рыболовные пруды и резервуары заводов. С момента аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году эта вода стала недоступной для крымчан: Украина перекрыла Северо-Крымский канал.

Остальные 15% пресной воды формировали местные природные стоки. На питьевые и бытовые нужды населения этого более чем достаточно, даже в годы засухи. А вот на промышленность, сельское хозяйство и военные базы - нет.

Позиция Украины четкая и прозрачная: Украина не должна делать русскую аннексию комфортной за свой счет. Если оккупанты не способны обеспечить население всем необходимым, они должны покинуть эту территорию. Вода по Северо-Крымскому каналу начнет поступать на полуостров только после его деоккупации. Такая позиция четко соответствует тезисам Четвертой Женевской конвенции, предусматривающей, что заботиться о гражданском населении на оккупированных территориях обязан агрессор. В частности, поставлять необходимые продукты питания, медицинские материалы и другие припасы, если ресурсов оккупированной территории окажется недостаточно. Эти положения касаются и такого ресурса как вода.

Российские власти и власть оккупированного Крыма любыми средствами пытаются переложить вину за страдания от недостатка качественной воды жителей Крыма на Украину. Власти Крыма, подконтрольные России, даже заявили о готовности обращаться в международный суд по правам человека из-за прекращения поставок днепровской воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Но дело «крымской засухи» касается не только перекрытия водопровода. Крым даже без Северо-Крымского канала в состоянии обеспечить питьевую воду для населения.

Увеличение военной группировки захватнической российской армии и хищения оккупационными властями полуострова средств, которые предоставляет Россия для обеспечения водоснабжения - вот главные причины нехватки воды для нужд населения.