70. Уже слишком...

70 лет – почтенный возраст. Прожив 70 лет, человек должен представлять собой образец мудрости, жизненного опыта, ума и быть живым примером для других - тех, кто младше по возрасту и еще не успел пройти такую «школу жизни», которую проходит человек за 70 лет. Это – в идеале.

Безусловно, с годами устают мышцы, слабеет зрение, теряется острота реакции. Тело устает. И устает мозг, когда-то являвшийся инструментом умственной деятельности. Становится понятным, даже самому этому человеку, что пора на отдых. К внукам и правнукам, к грядке с огурчиками на фазенде, к теплому одеялу на коленях. И никаких волнений, спокойствие, тишина… Это тоже в идеале.

Но окружающий мир – далеко не идеален. Далеко не все, особенно мужчины, доживают до такого почетного возраста. В той же России средняя продолжительность жизни мужчин даже не дотягивает до 67 лет. Но по какой-то дьявольской прихоти человек, который должен был уже давно покинуть этот мир, очистив его от мерзкой вони дряхлого тела и черных мыслей в старческой голове, не только дожил до 70, но еще и активно продолжает сеять вокруг себя смерть, вонь и тлен .

Сегодня путину исполнилось 70 лет. Зажился уже… Удивительно, но для диктаторов долголетие – это не удивительно. Среди 55 авторитарных лидеров, 11 – в возрасте от 69 и выше. То есть, если не убить диктатора заранее, то у него есть все шансы быть казненным в пожилом возрасте. Российское общество позволило своему тирану дожить до такой седины. Оно то, как говорится, никогда не поздно, но лучше было бы лет на 10-15 раньше прервать замкнутый круг бега кремлевской бункерной крысы. Лучше было бы всем…

Кровавый дедушка уже сколько всего натворил в своей проклятой жизни, что уже не заслуживает даже естественной смерти. Даже от болезни. Разве что от прижизненного медленного гангренозного процесса, при полном уме и под молчаливым наблюдением врачей, которые бы не давали пациенту потерять сознание от боли и ужаса, с которым он наблюдал, как от собственного тела отваливаются кисти червями. Мировая премьера от НТВ! От создателей реалити-шоу «Дом-2» и «За стеклом»! Сколько еще протянет диктатор! Делайте ваши ставки! Просмотр платный!

И ничего, что платный! На такое «шоу» большинство зрителей согласилось бы потратить последние деньги. Особенно, если бы в конце шоу, развалившееся на куски тело собрали в кучу, привели в сознание и повторили процедуру «на бис». А в финале – отпавшая от туловища ботексная голова еще бы спела что-то из репертуара газмановая или «любое». «Оскар» за лучшую мужскую драматическую роль…

Мечты. Безусловно – достаточно болезненные и кровожадно-мерзкие по своей сути. Но других мечтаний от тех, кого за годы своего безжалостно долгого правления кровавый кремлевский диктатор лишил счастья, надежды, перспектив, самой жизни, путин не заслуживает.

Очень хочется, чтобы в этот день рождения среди привычных книг, алабаев, боксерских бриллиантовых перчаток и эротических календарей от «юных поклонниц» все же нашел юбиляр и конверт с билетом в первый ряд на ближайший концерт кобзона. Пора. Пока есть свободные места. Ибо благодаря Вооруженным Силам Украины концертный зал очень быстро заполняется последователями Путина и его опричниками. Пора уже диктатору занять свое почетное место и начать шоу «поющего парика»!