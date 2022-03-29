20 минут надежды

Кремль готовился к этому «событию» не один день… 18 марта в спорткомплексе «Лужники» состоялся «праздничный» концерт, посвященный, видимо, тому, что Путин наконец-то вылез из бункера и ему очень захотелось «хороших песен под грустное настроение».

Организаторы решили порадовать деда огромным количеством людей, которых согнали принудительно со всех бюджетных предприятий Москвы и Подмосковья. По приблизительным оценкам посмотреть на «говорящую ожившую мумию» власти согнали около 200 тысяч человек.

Среди выступивших на концерте исполнителей – «Любэ», Олег Газманов, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Тимати. Любимцы «старого меломана», на песнях которых «росли и укреплялись» психические расстройства бункерного деда все последние годы.

Атмосферу нового «гитлеровского Мюнхена» создавало множество плакатов с новой свастикой путинской России – буквой «Z». Но не они стали главной прелестью для согнанных на «патриотическое сборище» людей. Одеяла и подушки на сиденье стали моральной компенсацией гражданам за потраченное время.

Многие, отметившись в «присутствующих списках» и получив «теплые подарки», пытались убежать домой и «засадные полки» Росгвардии разворачивали таких беглых на ноги россиян и гнали снова «на сектора».

Путин, наконец добравшийся до микрофона, начал свое выступление с пафосной цитаты из преамбулы Конституции: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, объединенный общей судьбой на своей земле».

Упоминание об «общей судьбе», учитывая катастрофическое положение современной России, выглядело констатацией обреченности и, видимо, вызывало нервные судороги у большинства присутствующих.

Прямо в разгар речи Путина, когда он «вдохновенно» сыпал неточные цитаты из Библии, внезапно трансляция его выступления на федеральных каналах прервалась на полуслове и организаторы пустили концерт с прошлогодней песней Олега Газманова.

Люди, смотревшие выступление на экранах своих телевизоров, радостно замерли, ожидая начало столь желанной все последние годы трансляции «Лебединого озера».

К сожалению, долгожданного чуда не произошло…

Корреспондент "Коммерсанта" сообщил, что Путин завершил свое выступление на стадионе - уже не в эфире. Приблизительно через 20 минут «Россия-24» начала показывать выступление президента заново. Кремль объяснил прерванную трансляцию техническим сбоем на сервере. К большому сожалению…

20 минут россияне жили надеждой и надеждами на окончание черной полосы имени Путина в собственной истории. Целых 20 минут они мечтали о светлом и счастливом будущем. Технический сбой, прервавший выступление Путина, сегодня подарил россиянам немного надежды и счастья.

Но оно было таким недолгим…