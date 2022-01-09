2021. Часть 1

Большинство россиян с надеждой ожидали приход Нового 2021 года. И это неудивительно. Пандемия полностью изменила привычный порядок и усложнила и без того непростую жизнь миллионов людей. Отравление Навального, едва не приведшее к его гибели, изменение Конституции, по новой редакции которой Путин получил право практически пожизненного царствования, «упреки» диктатора Лукашенко, соратника Кремля и соседа, окончательно потерявшего разум и практически «изнасиловавший» собственную страну что бы остаться у власти.

Новости в течение 2020 года никак не привлекали своей добротой и позитивом. Поэтому, исходя из принципа «хуже уже не будет», рядовые россияне ждали приближения Нового 2021 как открытие новой чистой страницы в жизни с целью забыть обо всех проблемах тяжелого 2020 года. Но не так случилось, как думалось…

Такой ожидаемый Новый год начался достаточно активно и непредсказуемо. Оптимистическое «Хлопчик, водочки нам принеси. Мы домой летим» жены Навального завершилось вполне ожидаемым арестом, судом и заключением «главного врага Путина», вернувшегося в Россию после лечения в Германии, куда он попал в результате отравления агентами ФСБ. В Германии Навальный с помощью своего близкого окружения провел расследование собственного отравления и доказал безусловную причастность к покушению на убийство агентов российских спецслужб. После такого разоблачения мало кто ожидал возвращения Навального в Россию. Как же удивились «небожители Кремля», когда Навальный с женой с улыбкой сел в самолет, направлявшийся в Москву. Для Навального это был важный шаг. Он всегда подчеркивал, что связывает свое будущее с Россией.

Но Путин не мог допустить появление оппозиционера в стране, поэтому судья по вызову отправила Навального в тюрьму прямо из отделения полиции, проведя срочное «заказное» выездное заседание суда.

Это событие начало целый ряд протестов, охвативших более 200 крупных и маленьких городов России. Власти «ответили» резиновыми дубинками и рекордным количеством задержанных граждан. Только по официальным данным было задержано более 17,5 тыс. человек. Многие из активистов оказались за решеткой.

Юридическим "изобретением" начала года стали так называемые "санитарные дела", по которым, в первую очередь, привлекали к ответственности сторонников Навального. Их обвиняли в нарушении запрета на организацию митингов во времена пандемии, избегая тем самым любых политических мотивов в действиях власти.

События начала года в России по жестокости своего сценария напоминали прошлогодние события в Беларуси, когда силовики Лукашенко практически «втоптали в землю» стремление к свободе белорусского народа. Путин понял, что агрессивные действия силовиков негативно отражаются на его рейтингах, поэтому на какое время силовики «притихли». Но уже 13 марта на муниципальном форуме в Москве зал, где собралось около 200 независимых депутатов, заблокировали бойцы спецподразделений полиции. Все участники форума были отправлены в суд, где их обвинили в организации и участии в нежелательном мероприятии.

Затем последовали новые масштабные акции более чем в 100 городах, связанные с голоданием, которое объявил Навальный в ответ на пренебрежение властями его жалоб на ухудшение здоровья. в полицейских участках оказалось более 2 тыс. человек. Большинство задержали уже после митингов, установив причастность к акциям по данным оперативных видеозаписей и данных с камер наблюдения.

Благодаря этим событиям рейтинги правящей «Единой России» обновили исторический минимум за последние 13 лет. В преддверии выборов в Госдуму такое положение дел явно не устраивало власть, поэтому Кремль решил полностью «зачистить» всех несогласных с действующим режимом. В апреле ФБК Навального был признан экстремистской организацией. Политическая деятельность Навального и его сторонников практически была определена по закону.

В мае были сделаны правки в действующее законодательство, которые принесли новый термин «лицо, причастное к экстремистской деятельности». Кто-нибудь из тех, кто хоть как-то выражал поддержку Навальному, по новому законодательству отстранялся от участия в выборах. Даже на муниципальные должности.

31 мая ФСБ заблокировало в Пулково самолет, на борту которого находился оппозиционный политик Андрей Пивоваров. Его обвинили в руководстве "нежелательной организацией". Главной и единственной причиной его ареста было желание последнего баллотироваться на выборах в Госдуму и составить конкуренцию кандидатам от «Единой России». Через несколько дней за решеткой оказался лидер оппозиции из Петербурга Максим Резник. Никаких доказательств употребления им наркотических препаратов не было предоставлено, но к выборам его не допустили. И первые и вторые оппозиционные политики до сих пор находятся под стражей.

Путин практически как всегда отделил себя от «Единой России», с ее падающими рейтингами, на выборах. На амбразуру были брошены Шойгу и Лавров. Они выступали партийным «поездом» для кандидатов от правящей партии. Партии, депутаты которой в течение последних лет принимали антисоциальные и грабительские законы, стоящие на страже не народа России, а олигархического окружения Путина.