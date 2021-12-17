25 фейковых лет

Недавно, министр иностранных дел РФ Лавров выступил с заявлением по поводу 25-летия вступления России в Совет Европы. Однако, давно уже нет той России, которая 25 лет назад вступила в эту международную организацию, которая стремилась стать частью западной цивилизации, разделять ценности прав человека, свободных выборов и свободной экономической деятельности. Ту Россию, которая 25 лет назад вступала в Совет Европы, захватили путинские мафиозные «кооператоры», загнали в оппозицию или убили, как убили Политковскую, Немцова, Эстемирова. На месте той России появилась новая Россия - империя войн и территориальных захватов, страна лжи и государственного воровства, ненависти к свободе и демократическим ценностям. Россия сегодня - это страна, которая жаждет реванша страны-Совка, реванша кровавого прошлого советской эпохи.

Именно от такой России Лавров обращается в Европу. Современной кремлевской России не нравится современная демократическая Европа. А Европе - современная Россия просто надоела. Она, Европа, устала от болезненной амбициозности и агрессивного поведения Кремля.

На Западе понимают, что путинская псевдоимперии давно потеряла перспективу, которая была в девяностые годы. Потому что Россия - слабое в экономическом отношении государство, его политическая модель деградировала до уровня второсортной диктатуры. Дорога истории идет для России только под уклон.

21 год назад, с приходом нового 2000 года, Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента России. Человек с повадками офицера КГБ оказалась во главе ядерной державы и с энтузиазмом взялась за ее внешнюю политику. В истории России началась новая эпоха - очень длинная, хотя тогда об этом еще никто не догадывался. Эра Путина многое изменила как в самой России, так и в отношениях страны с остальным миром - прежде Европой, США и ближайшими соседями. Внешняя политика всегда была близка Владимиру Путину - куда ближе, чем "скучные" вопрос экономических реформ или социальной политики. Путин как политик - этот фактор во многом определяет неврастенические отношения России с остальным миром.

Лаврову, как соучастнику преступления Путина на международной арене не нравятся решения Европейского суда по правам человека и он требует, чтобы «деятельность ЕСПЧ была свободной от политических и идеологических предпочтений». И это министр страны, в которой уже давно судебные дела против «непокорных» превратились в идеологический фарс. Страны, в которой Путин превратил внешнюю политику в свою личную спецоперацию. В этом нет ничего удивительного, учитывая его первую и основную профессию. Вообще тень спецслужб всегда присутствовала в международных делах России. В путинское двадцатилетие этим дело не ограничилось: при нем возродилась практика, казалось бы ушла в небытие, кагэбэшных убийств неугодных лиц, как на территории страны, так и тех, которые находятся за пределами России.

Лаврова не устраивает европейский подход к свободе, европейская и атлантическая единство, и он «убежден, что будущее Совета Европы зависит от ее способности сохранять самостоятельность и действительно общеевропейский характер, не становиться заложником блоковых подходов и мышления ...»

Кремль никто никуда не приглашает, потому блочный подход на внешнеполитическом горизонте ему светит только с африканскими царьками и банановыми республиками. Даже с помпой провозглашена "союзное государство" с Беларусью оказалась в реальной жизни не более чем фейком, так как присоединение к России на условиях Москвы - чего сначала добивались в Кремле - в Минске никогда всерьез не рассматривали. Что, собственно, и подтвердили последние встречи Путина с Лукашенко.

Попытки вбить клин между Европой и США, а также между отдельными европейскими странами стали внешнеполитическим кредо путинского Кремля и главным оружием, которая применялась им в разные годы с большей или меньшей степенью эффективности. А идея любой ценой насолить несговорчивым и недостижимым по мощности американцам - своеобразной идеей фикс.

Еще Лаврову очень не нравится позиция Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он требует «воздерживаться от навязывания неконсенсусных документов». Конечно, по мнению Кремля, европейские сторонники прав и свобод человека должны иметь несомненный консенсус с кремлевскими негодяями - закрывать глаза на беспредел, которые творит в России правящая мафия.

Заявление Лаврова, как проводника международной дипломатии Кремля, насыщенная недовольством и призрачными образами. Кремлю все не так. Европа и демократический мир виноват в том, что Россия с величественной, по крайней мере по территории, государства превратилась в ситуативное объединение отдельных малоосвоенных территорий, связанных между собой мифическими «скрепами». Ни Путин, ни Кремль, ни, тем более, Лавров не видят в этом своей вины.

В заявлении главного дипломата нет ничего конкретного по поводу возвращения аннексированного Крыму, прекращения агрессии на востоке Украины и расследования там преступлений Кремля, признание ответственности за сбитый российскими захватчиками рейс MH-17, отравление агентами Путина Скрипача в Британии, убийства Хангошвили в Германии, отравления Навального. Ни слова извинений за наглые заявления российского МИД против Германии в связи с тем же отравлением Навального. Кремль никогда не признает своей причастности к международным преступлениям, никогда не признает свою вину.

Такая международная политика для России - это потеря будущего. Потому что не только «пожизненного» президента, а уже и всю страну большая часть мира воспринимает как больного непредсказуемого соседа, у которого "не все дома", который в любой момент может что-то натворить. Глубинное недоверие к России, которая всегда была в западном подсознании, благодаря «дипломатии» Путина вернулась туда прочно и надолго.