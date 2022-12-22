22 декабря стало значительным днем в противостоянии Украины против немотивированной преступной российской агрессии. Зеленский возвращается из Соединенных Штатов, где он провел плодотворные встречи с Джо Байденом и сорвал трехминутные аплодисменты Конгресса. Америка в очередной раз подтвердила свои намерения быть с Украиной до конца. А конец в этой кровавой странице истории может быть только один – уничтожение врага и наша победа. «Я хочу, чтобы все украинцы знали, американский народ с вами и будет с вами столько, сколько потребуется» - сказал Байден, четко выразив позицию правительства и народа Соединенных Штатов.

Уже постирали себе языки и порвали горло путинские пропагандисты, пытаясь хоть как-то унизить очередную геополитическую победу Украины. Ведь аплодирующий Конгресс США – это далеко не вожди некоторых африканских племен, поклоняющихся «гению» путина, представляя при этом старого диктатора запеченным с горчицей на праздничном ритуальном обеде. Бешеная зависть навеяла «кремлевским соловьем» возможность увидеть в галстуке Президента США намек на «колорадскую ленту», а в кроссовках Кулебы от бренда New Balance букву «Z» вместо «N». Кстати, интересно, во время просмотра фильма «Зорро» в кремле, путин и ко получают болезненный оргазм от главной буквы фильма?

Зеленский возвращается домой с победой. «Нам не нужно, чтобы вы воевали за нас. Нам нужно ваше оружие, наши военнослужащие могут отлично управлять вашими танками и самолетами». И оружие будет. Будут так необходимые Патриоты, будут и танки и самолеты чуть позже. Будет все, что необходимо для скорейшего уничтожения оккупанта и освобождения украинской земли от врага, а окружающего мира – от угрозы со стороны кровавого путинского режима.

"Мы победили россию в битве за умы всего мира. Но битва продолжается. И мы должны победить кремль на поле битвы. Это битва не только за землю, за ту или иную часть Европы. Это битва не только за жизнь, свободу и безопасность украинцев или любого другого народа, который россия стремится покорить.

Это битва за то, в каком мире будут жить наши дети и внуки", – заявил Зеленский.

Эта война – это настоящая битва украинцев насмерть за жизнь, за свободу, за будущее. 22 декабря отмечено еще одним достижением украинцев. Враг за 300 дней своего кровавого нашествия потерял 100 000 своих свинозадач, которые по приказу диктатора-придурка принесли на украинскую землю боль и слезы. Огромная цифра. Страшная цифра… Ведь мы все понимаем, что эти 100 000 орков не покончили с собой, а были уничтожены в бою. А бой на войне всегда несет потери обеим сторонам. Сколько лучших сыновей и дочерей Украины отдали свою жизнь, чтобы превратить в удобрения эти 100 000!

Это глупая путинская россия готова жертвовать в жертву безумному лидеру кремлевской стаи сотни тысяч тушек пушечного мяса. Для нас, украинцев, каждая жизнь Защитника, которую он теряет, защищая страну от вора – это мучительная боль и печаль. Мы победим, обязательно! Но цена нашей победы зависит не только от героизма и мужества украинцев, но и от того, насколько оружие в их руках будет современным и смертоносным.

Надеемся, что Соединенные Штаты и другие страны-партнеры понимают, насколько важно сейчас предоставить Украине все то, что крайне необходимо для быстрой победы над врагом. Реакция Америки на приезд Президента Украины полностью отвечает нашим ожиданиям и дает основания для уверенности в том, что 100 тысяч быстро превратится в 200, 300 тысяч, и это в конце концов сломает позвоночник бесноватым преступникам.