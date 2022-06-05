100 дней войны...

Вот и завершились первые сто дней полномасштабной безосновательной агрессии путинской россии против Украины.

К сожалению, они действительно «первые», потому что уже вполне понятно, что война закончится не завтра. Впереди еще много трудных дней, исполненных яростью к российским мерзавцам и болью и страданиям Украины. Но также уже окончательно ясно, что враг не смог реализовать свои хищные планы и победа в этой страшной войне будет за Украиной. Ее защитниками, ее народом, ее духом!

Планы путина по «молниеносному двух-трехдневному захвату Киева» и всей Украине провалились с треском. Не получилось «легкой прогулки» для оккупанта. Украинская нация смогла устоять в первые дни агрессии и найти силы остановить врага. Несмотря на численное и качественное превосходство орды в современном вооружении, яростное сопротивление украинцев заставило московитов сначала остановиться, а, впоследствии – и отступить, оставляя за собой тысячи мертвых агрессоров и сотни тысяч тонн металлолома, в который превращается разбитая защитниками Украины «новейшая» военная техника захватщика.

За сто дней враг понес огромные, неожиданные для него потери, полностью деморализовавшие и без того слабый дух захватчика. 31 тысяча русских воинов навсегда остались на полях Украины, превратившись в органическое удобрение. Невозможно окончательно определить общее количество вражеских боевых потерь с ранеными и пленными, но оно уже давно превысило 100 тысяч.

Около 1,5 тысяч танков и 3,5 тысяч бронированной техники оккупанта уничтожены и захвачены. 210 самолетов и 175 вертолетов уже никогда не взлетят в небо. 13 вражеских кораблей перешли в «подводное состояние». В том числе «гордость» и флагман чф рф ракетный крейсер «Москва».

Сотни пушек, тысячи единиц вспомогательной техники… «Непобедимая и легендарная» за всю свою новейшую историю не терпела таких поражений.

Вместе с огромными потерями на фронте, россия понесла разрушительные для страны-захватчика потери на экономическом и внешнеполитическом «фронтах». 47 мощных мировых стран ввели против путинской россии экономические санкции и постоянно оказывают Украине военную и гуманитарную помощь.

Соединенные Штаты Америки ввели механизм «ленд-лиза» для Украины. Демократический мир, как никогда прежде с момента Второй Мировой Войны, сплотился вокруг нашей страны, которая сейчас оказалась на переднем крае борьбы Света и Тьмы, Добра и Зла.

Политики и чиновники некоторых стран, к сожалению, еще не до конца поняли критическую для общества степень угрозы, которую несет всему живому на Земле путинская преступная власть. Некоторые из них опасаются открытой военной конфронтации с россией в случае предоставления Украине тяжелого вооружения или введения «чрезмерных», по их мнению, санкций против путинской россии. Даже после 100 дней преступной агрессии захватчика, прикрываясь «внутренними интересами», они пытаются усидеть «на двух стульях», с одной стороны публично поддерживая необходимость и важность помощи Украине, с другой – максимально замедляя процессы ее предоставления.

Но, в конце концов, мировое гражданское общество, даже в странах с таким «неуверенным» руководством максимально поддерживает украинцев в их борьбе, преодолеет такое «тихое» сопротивление. И это естественно.

После зверств и военных преступлений оккупантов против мирного населения Украины, после Бучи, Херсона и Мариуполя уже 8 стран признали действия российских преступников актом геноцида против Украинской Нации. 42 страны подали в международный суд и будут судиться с Россией за ее агрессию. Решительнее всего убеждены в том, что вина полностью лежит на России, в Польше (87%), Чехии (78%) и Литве (74%).

7 европейских городов переименовали свои улицы и площади в честь защитников Украины. 66% европейцев поддерживают Украину в ее стремлении быть равноправным членом ЕС. Сотни тон гуманитарной помощи практически каждый день отправляют небезразличные европейцы тем, кто в ней так нуждается на деоккупированных территориях многострадальной Украины, превращенных врагом в пепелище.

Спасаясь от войны более 14 миллионов украинцев за 100 дней вынуждены были покинуть собственные дома. Около 7 миллионов уехали за границу.

Большинство из них нашли себе временное убежище в странах Европы, население которых пытается максимально облегчить вынужденным переселенцам проживание «на чужбине» и обеспечить всем необходимым для более менее комфортного существования. Находясь за границами родной страны, каждый украинец стал для мирового сообщества амбасадором Добра и Света, который своими глазами увидел Мировое зло и Тьму. Представителем страны, от мужества и героизма которой в полной мере зависит будущее мирового демократического общества.

1340 убитых мирных граждан только на освобожденной Киевщине. Десятки тысяч погибших в одном Мариуполе. Война оборвала жизнь 261 маленького украинца. Миллионы разрушенных мечтаний. Ужасающие цифры первых 100 дней враждебной агрессии. Тысячи мужественных защитников Украины, отдавших свою жизнь за ее будущее. 20 процентов территории Украины временно оккупировано врагом. Путинская агрессия уже нанесла ущерб Украине на 600 миллиардов долларов. Уничтожены врагом мощные предприятия и разрушена инфраструктура. Более 3 млн украинских детей были вынуждены прервать обучение из-за боевых действий. По всей стране сотни тысяч украинцев не имеют доступа к воде и электричеству. В целом, 15,7 миллиона жителей Украины нуждаются в гуманитарной помощи и количество нуждающихся растет. К сожалению, предстоит еще очень много потерь и горя.

Но, в отличие от России, которую эти 100 дней войны максимально приблизили к тотальному экономическому, политическому и социальному разрушению, Украина смогла завершить процесс окончательного сочетания Украинской Нации и ее самоидентификации.

Мы все – Украинцы. У нас один враг и одна цель – победа! В этом уверены 92 процента украинцев. Каждый из нас, на своем месте, прилагает максимум усилий для ускорения нашей неотвратимой победы.

Мы забыли все внутренние споры и невзгоды. Общая боль, всеобщие потери, всеобщая память, всеобщие свершения, всеобщая борьба и всеобщая победа. Всеобщее будущее в свободной суверенной счастливой Украине.

Для России эти 100 дней – это начало конца. Для Украины – это, хотя и тяжелое, кровавое и трагическое, но становление новой, уверенной в себе мощной и единой страны!

Слава Украине!