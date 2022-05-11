Завершилась Олимпиада 2020, названы имена украинских медалистов

Сегодня подошли к концу Олимпийские игры 2020, на данный момент в Токио проходит официальная церемония закрытия. Украина заняла 44 место в медальном зачете.
Об этом сообщил сайт Игр.
По общему количеству медалей Украина заняла 16 место в рейтинге Олимпиады.
Украинские спортсмены завоевали на Олимпиаде в Токио 19 медалей: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.
На Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро у украинцев было 11 медалей, две из которых золотые, пять серебряных и четыре бронзовые.
Призерами Игр 2020 стали:
/>Жан Беленюк (греко-римская борьба, 87 кг) – золотая медаль;
На Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро у украинцев было 11 медалей, две из которых золотые, пять серебряных и четыре бронзовые.
Призерами Игр 2020 стали:
/>Жан Беленюк (греко-римская борьба, 87 кг) – золотая медаль;
Серебро завоевали:
Михаил Романчук (плавание, 1500 м в / c);
Парвиз Насибов (греко-римская борьба, 67 кг);
Анжелика Терлюга (карате, до 55 кг);
Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (каноэ-двойка, 500 м);
Александр Хижняк (бокс, до 75 кг);
Елена Старикова (велотрек, спринт);
Бронзовые медали выбороли:
Дарья Билодид (дзюдо, 48 кг);
Игорь Рейзлин (фехтование, шпага);
Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба, микст);
Михаил Романчук (плавание, 800 м в / с);
Элина Свитолина (теннис);
Алла Черкасова (женская борьба, 68 кг);
Ирина Коляденко (женская борьба, 62 кг);
Марта Федина и Анастасия Савчук (артистическое плавание, дуэт);
Людмила Лузан (каноэ-одиночка, 200 м);
Станислав Горуна (каратэ, до 75 кг);
Владислава и Марина Алексеевы, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно (артистическое плавание, группа);
Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту).
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