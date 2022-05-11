Завершилась Олимпиада 2020, названы имена украинских медалистов

13:16 08 августа Киев, Украина

Сегодня подошли к концу Олимпийские игры 2020, на данный момент в Токио проходит официальная церемония закрытия. Украина заняла 44 место в медальном зачете.

Об этом сообщил сайт Игр.



По общему количеству медалей Украина заняла 16 место в рейтинге Олимпиады.

"Официально (считается по качеству наград) – это худший результат в истории, неофициально (по количеству) – благодаря безумному серебру Елены Стариковой в последний день, мы повторили результат Олимпийских игр в Лондоне", – написал заместитель главного редактора "Украинской правды" в Facebook Евгений Будерацкий.

Украинские спортсмены завоевали на Олимпиаде в Токио 19 медалей: одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.



На Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро у украинцев было 11 медалей, две из которых золотые, пять серебряных и четыре бронзовые.



Призерами Игр 2020 стали:



/>Жан Беленюк (греко-римская борьба, 87 кг) – золотая медаль;



Серебро завоевали:



Михаил Романчук (плавание, 1500 м в / c);

Парвиз Насибов (греко-римская борьба, 67 кг);

Анжелика Терлюга (карате, до 55 кг);

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (каноэ-двойка, 500 м);

Александр Хижняк (бокс, до 75 кг);

Елена Старикова (велотрек, спринт);



Бронзовые медали выбороли:



Дарья Билодид (дзюдо, 48 кг);

Игорь Рейзлин (фехтование, шпага);

Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба, микст);

Михаил Романчук (плавание, 800 м в / с);

Элина Свитолина (теннис);

Алла Черкасова (женская борьба, 68 кг);

Ирина Коляденко (женская борьба, 62 кг);

Марта Федина и Анастасия Савчук (артистическое плавание, дуэт);

Людмила Лузан (каноэ-одиночка, 200 м);

Станислав Горуна (каратэ, до 75 кг);

Владислава и Марина Алексеевы, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно (артистическое плавание, группа);

Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту).