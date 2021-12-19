Зоны карантина: почти половина областей остается в красной зоне

12:23 10 Апрель Киев, Украина

Сегодня, 10 апреля, на сайте Минздрава опубликована обновленная информация о делении Украины на карантинные зоны. Согласно новых данных Министерства здравоохранения, Прикарпатье официально покинуло красную зону.

Согласно опубликованным на сайте Минздрава данным, к желтому уровню эпидопасности официально отошла Ивано-Франковская область, которая долгое время находилась в красной зоне. Сейчас в желтой зоне также Прикарпатье и Херсонская область.

Вместе с тем в красной зоне находятся 11 областей – Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области, а также Киев.

В оранжевой – 11 регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области.

Зеленых зон в Украине нет с начала перехода на адаптивный карантин.

Напомним, накануне Прикарпатье исключили из "красной" зоны карантина, его место там заняла Харьковская область.

Отметим, на днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что необходимости в локдауне по всей стране нет.