Зона ООС: противник по-прежнему игнорирует минские договоренности

11:28 14 Март Киев, Украина

Согласно утренней сводки штаба ООС, за минувшие сутки на Донбассе десять раз гремели выстрелы со стороны сепаратистских войск. Противник по-прежнему продолжает игнорировать минские договоренности о прекращении огня.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток, возле населенного пункта Пески, позиции украинских защитников обстреливали из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, говорится в сообщении.

Рядом с Водяным на Приазовье сепаратисты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"В этом же направлении, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", вооруженные формирования РФ сбросили над позициями Объединенных сил два выстрела ВОГ-17", - отмечает штаб.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север, рядом с населенным пунктом Пивденне, по украинским позициям велся огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов, сообщается в сводке.

"На обстрелы противника наши воины открывали огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет", - подчеркивает штаб.

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников нет.