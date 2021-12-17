Зона ООС: противник по-прежнему игнорирует минские договоренности

Согласно утренней сводки штаба ООС, за минувшие сутки на Донбассе десять раз гремели выстрелы со стороны сепаратистских войск. Противник по-прежнему продолжает игнорировать минские договоренности о прекращении огня.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток, возле населенного пункта Пески, позиции украинских защитников обстреливали из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, говорится в сообщении.
Рядом с Водяным на Приазовье сепаратисты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север, рядом с населенным пунктом Пивденне, по украинским позициям велся огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов, сообщается в сводке.
С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских защитников нет.
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