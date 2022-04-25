Жуткое столкновение под Полтавой: четыре тела извлекали спасатели

11:57 25 июля Киев, Украина

Сегодня утром в Полтавской области в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком, погибло четыре человека.

Об этом сообщает ГСЧС в воскресенье, 25 июля.



Указано, что сегодня около 05:00 вблизи села Приходьки Пирятинского района на автодороге Р 60 Кролевец – Пирятин столкнулись легковой и грузовой автомобили. Судя по обнародованным фото, легковушка оказалась буквально раздавленной.



Для высвобождения тел погибших на месте работали восемь спасателей и две единицы техники.