Жуткое столкновение под Полтавой: четыре тела извлекали спасатели

Сегодня утром в Полтавской области в результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком, погибло четыре человека.
Об этом сообщает ГСЧС в воскресенье, 25 июля.
Указано, что сегодня около 05:00 вблизи села Приходьки Пирятинского района на автодороге Р 60 Кролевец – Пирятин столкнулись легковой и грузовой автомобили. Судя по обнародованным фото, легковушка оказалась буквально раздавленной.
Для высвобождения тел погибших на месте работали восемь спасателей и две единицы техники.
Указано, что сегодня около 05:00 вблизи села Приходьки Пирятинского района на автодороге Р 60 Кролевец – Пирятин столкнулись легковой и грузовой автомобили. Судя по обнародованным фото, легковушка оказалась буквально раздавленной.
Для высвобождения тел погибших на месте работали восемь спасателей и две единицы техники.
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