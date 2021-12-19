Жмак просит присутствовать на заседании ВСК УЗ

В сети опубликовали обращение к руководителю ВСК УЗ Гришиной от руководства "Укрзализныци".

В обращении указывается, что у Владимира Жмака есть подтверждённый позитивный ПЦР-тест на SARS-CoV 2 (COVID-19), но несмотря на это, правление просит провести встречу в онлайн формате.

Напомним, ранее Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) призвала Временную следственную комиссию ВР провести комплексную и детальную оценку деятельности всего правления и всего Наблюдательного совета АО "Укрзализныця" и каждого из их отдельных членов за весь период с 2017 по 2020 год.

ФРТУ указала, что в последние годы в деятельности УЗ наблюдалось много негативных тенденций. Так, в 2019 году по сравнению с 2016 годом железнодорожные перевозки упали на 10%, тогда как автомобильные в этот же период выросли на 54%. Средний оборот грузового подвижного состава для полувагона в 2018 ухудшился на 18%.

В Федерации напомнили: фактически компанией руководят Наблюдательный совет и правление. Причем большинство нынешнего состава Наблюдательного совета, включая главу, находятся на должностях уже почти 3 года. А в пояснительной записке к постановлению ВРУ о создании ВСК справедливо отмечается: "по результатам 2019 года акционерное общество "Украинская железная дорога" показало худшие показатели производственной деятельности со дня провозглашения независимости Украины почти по всем направлениям деятельности. Резкое ухудшение производственной дисциплины, состояния безопасности движения поездов происходят с начала 2017 года по настоящее время".

"Вместе с тем, нынешний глава правления АО "Укрзализныця" Владимир Жмак работает в компании чуть больше полугода, с 26 августа 2020 года. И именно в последние несколько месяцев в работе компании наблюдаются определенные изменения к лучшему. Средний оборот грузового полувагона улучшился более чем на 33%! Владельцы грузов отмечают улучшение качества сервиса, которое отображается в увеличении скорости доставки грузов и количества одобренных заявок на грузовые перевозки. Стоит отметить, что при текущем правлении УЗ начала закупку электроэнергии напрямую у производителя электроэнергии "Энергоатома", что позволит экономить около 4 млрд грн ежегодно. Остается открытым вопрос, почему ранее Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" и предыдущее правление на это не обращали внимания", – подчеркнули в ФРТУ.