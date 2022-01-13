Житомирская область переходит в "оранжевую" зону

Завтра, 5 мая Житомирская область покидает "красную" зону карантина, на территории региона будут действовать правила, предусмотренные для "оранжевого" уровня.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов во вторник, 4 мая.
По его словам, соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По его словам, соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В то же время главный санврач Виктор Ляшко рассказал, что на очереди на выход из «красной» зоны еще четыре области. Речь идет о Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях. В случае сохранения положительной динамики они смогут покинуть «красную» зону в ближайшие дни.
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