Житомирская область переходит в "оранжевую" зону

14:25 04 Май Киев, Украина

Завтра, 5 мая Житомирская область покидает "красную" зону карантина , на территории региона будут действовать правила, предусмотренные для "оранжевого" уровня.





По его словам, соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов во вторник, 4 мая.По его словам, соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Применить на территории Житомирской области ограничительные противоэпидемические меры предусмотрены для "оранжевого" уровня эпидемической опасности", – говорится в сообщении.

В то же время главный санврач Виктор Ляшко рассказал, что на очереди на выход из «красной» зоны еще четыре области. Речь идет о Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях. В случае сохранения положительной динамики они смогут покинуть «красную» зону в ближайшие дни.