Жители оккупированного Донбасса получили от Красного Креста 120 тонн гумпомощи

05:49 20 Апрель Киев, Украина

Международный Комитет Красного Креста выслал для нужд гражданского населения оккупированных территорий Донбасса очередную партию гуманитарной помощи. Шесть груженых фур прошли через КПВВ "Новотроицкое" 19 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей доставлены продуктовые наборы. Общий вес груза составил более 120 тонн".

Напомним, что на прошлой неделе международными организациями во временно оккупированной территории Украины направлено 11 грузовиков, доставивших для нужд гражданского населения 114,34 тонны гуманитарной помощи.