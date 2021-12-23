Жители оккупированного Донбасса получили от Красного Креста 120 тонн гумпомощи

Международный Комитет Красного Креста выслал для нужд гражданского населения оккупированных территорий Донбасса очередную партию гуманитарной помощи. Шесть груженых фур прошли через КПВВ "Новотроицкое" 19 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Напомним, что на прошлой неделе международными организациями во временно оккупированной территории Украины направлено 11 грузовиков, доставивших для нужд гражданского населения 114,34 тонны гуманитарной помощи.
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