"Земля - народу": Зеленский подписал указ о передаче земли громадам

14:59 15 Октябрь Киев, Украина

Указом президента Украины Владимира Зеленского, государственные сельскохозяйственные земли переданы в коммунальную собственность общин.

Это произошло во время рабочей поездки в Черниговскую область в четверг, 15 октября.

"Есть ключевой момент, без которого децентрализация не может быть в Украине завершена. Это передача земель непосредственно общинам. Сегодня этот важный шаг будет сделан. Сегодня я подписываю указ о мероприятиях по передаче земель сельскохозяйственного назначения из государственной в коммунальную собственность. И если вы не против, я сейчас подпишу этот указ... Я всех поздравляю, 26 октября 2020 года все новосозданные общины должны получить земли в коммунальную собственность и смогут использовать средства от землепользования для развития и для благосостояния своих общин. Мы возвращаем земли людям. Из центра на места", - отметил Владимир Зеленский , подписав указ.

По его словам, законодательство запрещает продажу земель коммунальной собственности, а это значит, что следующие поколения украинцев будут оставаться хозяевами своей земли.

"В целом местное самоуправление получит в собственность более 2 млн га земли. Это действительно исторический день", - добавил Президент.

Он также отметил, что его команда обещала дать украинцам реальное право собственности на свою землю, "и мы это сделали".

"Мы сделали реформу именно для украинцев, именно для наших людей, зная, чего они хотят, чего боятся и какие решения предлагают. На основе этого 31 марта был принят Закон "Об обращении сельскохозяйственных земель". Право покупки получают только украинцы, ограничения максимальной площади в собственности одного лица и льготные условия украинским фермерам. 6 мая я подписал Закон "О Национальной инфраструктуре геопространственных данных", что наведет порядок во всех реестрах природных ресурсов Украины", - сказал Президент.

Он добавил, что 22 июля был подписан закон о пространственном планировании общин, что важно для децентрализации.