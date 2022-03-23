Землетрясение в Турции: разрушены здания, есть пострадавшие

16:23 30 октября Киев, Украина

Сегодня, 30 октября на Западе Турции, в Измире произошло мощное землетрясение , по данным муниципалитета города, разрушено минимум 20 зданий, известно о 6 погибших и более 200 пострадавших.



Сообщается, что эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 произошел у побережья района Сеферихисар в Эгейском море на глубине 11,8 км. Толчки ощущались в Стамбуле, а также регионах Мраморного и Эгейского морей.

После основного землетрясения были зафиксированы афтершоки магнитудой 4,1, 4,2 и 4,8. Жители Измира участвуют в спасении людей из-под завалов, в различных районах города люди вместе со спасателями пытаются найти выживших.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все турецкие министерства и ведомства приступили к работе по ликвидации последствий сильного землетрясения в Измире.