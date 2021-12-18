Зеленский заявил о чистке партии от "засланных казачков" и случайных людей

Сегодня в Киеве начался съезд партии Слуга народа, который проходит в КВЦ Парковый. В своем выступлении на съезде президент Владимир Зеленский заявил о чистке рядов партии от всех "засланных казачков", а также раскритиковал телеграм-каналы за критику ситуации в стране.
Президент заявил, что сейчас в политсиле избавляются от "засланных казачков" и случайных людей.
Кроме того, Зеленский призвал партию к консолидации, когда идет голосование за принципиальные законопроекты, связанные с земельной и судебной реформами, борьбой с коррупцией и др.
Также Зеленский попросил тех, кто "до сих пор не понял разницы между настоящей мнением народа и своим Facebook-пузырем, или шумом некоторых журналистов и анонимных телеграмм-каналов о "все пропало", лучше, пожалуйста, встаньте и уйдите сейчас".
Зеленский попросил членов партии Слуга народа несколько вещей: быть постоянно на передовой реальных изменений, сосредоточиться на действительно важных законах, а не на мелочах, которые имитируют бурную деятельность.
Ранее сообщалось, что на съезде планируют обсудить новый устав и доктрину партии.
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